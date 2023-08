Les projets de gaz naturel liquéfié (GNL) de Son My. Photo : baodautu.vn



Hanoï (VNA) - Les investissements au Vietnam s’avèrent positifs dans le contexte de conséquences durables de la pandémie de COVID-19 et des évolutions politiques et économiques mondiaux.Récemment, les dirigeants de la province de Binh Thuan (Centre) ont autorisé les investissements dans la chaîne de projets de gaz naturel liquéfié (GNL) de Son My. C'est le début de la mise en œuvre de 4 projets à grande échelle : terminal d'importation Son My GLN ; centre électrique de Son My ; raccordement du centre électrique de Son My et gazoduc Son My - Phu My.Parmi les investisseurs participant à ces projets, outre les entreprises vietnamiennes figurent également des investisseurs étrangers, dont AES (USA), EDF (France), Kyushu et Sojitz (Japon). AES et Sojitz sont deux investisseurs qui ont mis en œuvre des projets de plusieurs milliards de dollars au Vietnam et continuent à y verser des milliards de dollars.Le centre électrique de Son My, comprenant deux usines Son My 1 et Son My 2, disposera d'un investissement s’élevant à 4 milliards de dollars et le projet de terminal d'importation Son My GLN, près de 1,34 milliard de dollars…Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh (Nord), Nguyen Anh Tuan, a récemment travaillé avec Chen Tao, président du groupe Victory Gaint Technology, spécialisé dans des composants électroniques leader des semi-conducteurs en Chine. Selon Chen Tao, son groupe a décidé de construire une usine de 400 millions dollars dans le VSIP Bac Ninh.Les autorités de Nghe An (Centre) ont récemment aussi remis la licence d'investissement à la sarl chinoise Innovation Precision Vietnam Co., Ltd pour une usine d’alliages d'aluminium d’un investissement total de 165 millions de dollars.Selon le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, le capital d'investissement étranger enregistré en juillet 2023 a atteint plus de 2,8 milliards de dollars, en hausse de près de 9% par rapport au mois précédent; et de 16,24 milliards de dollars les sept premiers mois, en hausse de 4,5% en variation annuelle.Cependant, les difficultés et défis demeurent. Dans son récent rapport, EuroCham a précisé que le déplacement des activités de production de la Chine vers le Vietnam a été plus lent que prévu, il existe une différence significative entre les prévisions et la réalité, la majorité des entreprises n'ayant pas encore délocalisé leur production. La concurrence pour attirer les investissements étrangers deviendra de plus en plus féroce, et sans une réponse politique opportune, le Vietnam sera laissé pour compte.Concernant cette question, le ministre Nguyen Chi Dung a déclaré que le Vietnam continuerait d'améliorer ses mécanismes et politiques et de créer des avantages compétitifs pour attirer des investissements étrangers de haute technologie à grande échelle, apportant de grandes contributions à son développement socio-économique. -VNA