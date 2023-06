Une vue aérienne de Jakarta, Indonésie. Photo:Indonesia Expat

Jakarta, 29 juin (VNA) - Les investissements directs étrangers (IDE) de l'Indonésie pourraient atteindre 1,4 % de son produit intérieur brut (PIB) en 2025, selon un récent rapport de la Banque mondiale.La Banque mondiale a attribué cette hausse à la loi sur la création d'emplois et à la stratégie d'aval industriel du gouvernement consistant à transformer les minéraux bruts à domicile pour une plus grande valeur ajoutée.Il prévoit que les IDE du pays devraient augmenter progressivement à mesure que la loi omnibus sur la création d'emplois et le programme du gouvernement indonésien visant à développer les industries minières et minérales en aval sont mis en œuvre, atteignant 1,4 % du PIB en 2025.L'IDE net de l'Indonésie devrait atteindre 1,3 % du PIB du pays cette année, contre 1,1 % en 2022. La banque a fixé la même prévision de 1,3 % pour 2024.Selon la banque, basée sur un prêteur multinational, un marché ouvert est une recette pour que l'Indonésie atteigne le statut de pays à revenu élevé d'ici son centenaire en 2045.La banque a déclaré que l'Indonésie avait "historiquement restreint la concurrence sur le marché" par le biais de la réglementation, empêchant ainsi la croissance des entreprises et des industries productives. La loi omnibus sur la création d'emplois devrait lever certaines de ces contraintes, notamment en ouvrant aux investisseurs des secteurs auparavant restreints.Satu Kahkonen, directeur national de la banque pour l'Indonésie et le Timor Oriental, a souligné que l'Indonésie devait renforcer la concurrence pour stimuler la croissance de la productivité du pays. La loi omnibus sur la création d'emplois a libéralisé les investissements privés dans l'économie indonésienne.Satu Kahkonen a déclaré que l'Indonésie avait un très grand nombre de secteurs fermés ou restreints aux investissements privés. Le paquet de lois a supprimé ces restrictions en une seule fois. Désormais, l'Indonésie doit identifier les contraintes spécifiques au sein des domaines politiques ou des secteurs qui interdisent la contestabilité du marché.Il a indiqué que le pays doit supprimer les restrictions restantes à la concurrence qui sont intégrées dans les réglementations commerciales, les règles de passation des marchés, les politiques commerciales internationales, les réglementations du marché du travail et les règles du secteur financier.La Banque mondiale a qualifié la loi omnibus sur le secteur financier indonésien de « étape de réforme majeure ». Cet ensemble de réglementations vise à améliorer l'accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), entre autres, en permettant aux banques publiques d'annuler les prêts improductifs des MPME.- VNA