Les Gardes-côtes vietnamien et chinois effectuent une patrouille conjointe dans les eaux limitrophes . Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Les Gardes-côtes vietnamien et chinois ont effectué conjointement une patrouille dans les eaux limitrophes de Mong Cai, province de Quang Ninh (Vietnam) et de Dongxing, Fangchenggang, province du Guangxi (Chine).



La patrouille visait à renforcer la coordination dans la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, en particulier lors du prochain festival du Nouvel An lunaire (Têt).

Il s'agit de la première fois que les Gardes-côtes des deux pays organisent une patrouille conjointe dans cette zone maritime frontalière.

Cette zone maritime, marquée par d’importantes activités d’import-export et d’échange de marchandises entre le Vietnam et la Chine, est un haut lieu de pratiques illicites telles que la contrebande, la fraude commerciale, le passage illégal des frontières et l’entrée par voie maritime.

À partir de cette année, en 2024, des patrouilles conjointes seront organisées chaque trimestre par les deux pays pour assurer régulièrement la sécurité et le maintien de l'ordre des populations des deux pays, contribuant ainsi à préserver et à développer le bon voisinage traditionnel entre les deux pays et entre leurs forces de garde-côtes. en particulier.



À l'occasion du Nouvel An lunaire, le Commandement de la Garde côtière vietnamienne a offert des cadeaux aux officiers et aux employés des forces participant à cette patrouille conjointe de la Garde côtière chinoise, leur adressant des vœux de bonne santé, de bonheur et de paix. -VNA