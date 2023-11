Le projet Cap Padaran Mui Dinh dans la province de Ninh Thuan. Photo : bnews.vn bnews.vn

Hanoï (VNA) - En octobre, les fonds d’investissement versés dans le secteur immobilier ont atteint près de 2,14 milliards de dollars, soit plus de 8,3 % du capital d'investissement total enregistré. Le secteur immobilier continue à maintenir sa deuxième place parmi les secteurs d’attirant les investissements.

Troy Griffiths, directeur exécutif adjoint de Savills Vietnam, a estimé que les secteurs de la fabrication, du commerce et des services constituaient la force de croissance économique du Vietnam tandis que les fusions et acquisitions (F&A) dans le secteur immobilier étaient de plus en plus dynamiques. La poursuite par la Banque d'État du Vietnam de réduire les taux d'intérêt au niveau de 2020 est également un bon signe pour l'immobilier résidentiel.

Au troisième trimestre 2023, le marché immobilier a enregistré des transactions de F&A en cours. Notamment, SkyWorld Development Berhad (Malaisie) a acheté 2 060 m2 de terrain dans l’arrondissement 8 de Hô Chi Minh-Ville de la part de la société par actions Thuan Thanh pour 14,3 millions de dollars afin de développer un projet immobilier résidentiel.

Gamuda Berhad a acheté 3,68 hectares de terrain dans la ville de Thu Duc de la société par actions de l’immobilier Tam Luc pour environ 315,8 millions de dollars pour développer un projet multi-usage.

A Hanoï, le Group Keppel (Singapour) a acheté 65% des actions d'une société détenant des actifs immobiliers commerciaux, d'une valeur totale de 50,4 millions de dollars.

Le marché du Centre a enregistré une transaction entre la société par actions First Real Land (Vietnam) et la société par actions du commerce et des services Bach Dang. First Real Land a acheté 22% des actions de Bach Dang qui dispose d'un terrain d'une superficie de 6 879 m2 dans la ville de Da Nang pour 8,2 millions de dollars.

Les activités de F&A au troisième trimestre 2023 sont considérées par les experts comme très animées avec la participation d'investisseurs étrangers et nationaux.

Le parc industriel VSIP II. Photo : VNA

Selon les experts de Savills au Vietnam, les principaux investisseurs immobiliers nationaux tels que Vingroup, Masterise Homes et Ecopark ont lancé de nombreux nouveaux produits à la fin de l'année. La révision de la Loi sur le logement, qui devrait être adoptée lors de la 6e session de la 15e Assemblée nationale, est conforme à la réalité du marché et des besoins de chaque localité et contribue aussi à accélérer le rythme de projets de logements commerciaux.

L’immobilier industriel, pour sa part, continue d’être un domaine attractif dans les activités d’investissement immobilier. En juillet, le groupe Sumitomo (Japon) a signé un protocole d'accord avec la province de Thanh Hoa (Centre) pour développer un parc industriel d'une superficie de 650 hectares avec un capital d'investissement de 400 millions de dollars. Le groupe japonais envisage de développer un parc industriel d’une superficie de 300 hectares à Nam Dinh (Nord).

Lineage Logistics et SK Logistics ont ensemble coopéré pour améliorer et étendre le système de stockage frigorifique du Vietnam. Dans le même temps, Suntory Pepsico a reçu l'autorisation de construire une nouvelle usine à Long An (Sud) avec un investissement total de 185 millions de dollars, tandis que le groupe Hyosung prévoit d'investir près d'un milliard de dollars dans une usine de fabrication de fibre de carbone à Vung Tau (Sud)… -VNA