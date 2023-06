Litchis vietnamiens vendus aux États-Unis. Photo: nhadan.vn

Hanoï (VNA) – LNS International Corporation et la société L&V Food Supply basée à Houston, Texas (États-Unis), ont collaboré pour amener des litchis frais de la province de Bac Giang dans de nombreux supermarchés asiatiques à Houston.



Cet événement revêt une grande importance pour réaffirmer la qualité des fruits vietnamiens qui ont réussi à accéder à l'un des marchés les plus exigeants au monde. Il témoigne aussi des efforts des ministères et organes compétents, dont le ministère de l’Industrie et du Commerce, pour promouvoir les exportations de produits agricoles vers de grands marchés.



Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les États-Unis sont un grand marché pour de nombreux fruits tropicaux et produits agricoles vietnamiens de haute qualité, dont litchi, fruit du dragon, mangue, pomelo. Actuellement, sept fruits vietnamiens sont exportés vers le marché américain, que sont fruit du dragon, ramboutan, longan, litchi, pomme de lait, mangue et pomelo.