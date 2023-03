Au port de Cat Lai, à Ho Chi Minh Ville. Photo: Vnexpress

Hanoï (VNA) - Les frais de manutention de fret dont bénéficient les entreprises portuaires vietnamiennes ne représentent que le tiers du coût que les compagnies maritimes perçoivent auprès des expéditeurs - le plus bas parmi les pays d'Asie du Sud-Est.

C’est ce qu’a souligné Le Quang Trung, vice-président de l’Association vietnamienne des entreprises de services logistiques (VLA), lors d'une récente conférence sur la logistique des passeports tenue à Ho Chi Minh-Ville.



Les frais de manutention au terminal sont perçus par les compagnies maritimes internationales au taux de 140 dollars par conteneur de 20 pieds. Cependant, ces unités ne paient les entreprises portuaires vietnamiennes qu'environ 52 dollars, ce qui représente 37% du coût du montant total qu'ils ont collecté auprès des expéditeurs. C'est faible en Asie du Sud-Est. Ainsi au Cambodge, les entreprises portuaires sont payées jusqu'à 90 dollars, à Singapour, 115 dollars, par conteneur.



"C'est un désavantage pour les entreprises vietnamiennes qui ont investi des centaines de millions de dollars dans les quais, mais avec des redevances trop faibles. Par conséquent, le gouvernement étudie la possibilité d'augmenter les redevances planchers dans les ports maritimes au Vietnam", a déclaré M. Trung.



Outre la perte des frais de levage des conteneurs, M. Trung a déclaré que les longs délais de dédouanement entraînaient également des difficultés pour les entreprises de logistique. En particulier, les procédures compliquées de transfert des ports intérieurs sont longues et coûteuses pour les entreprises.



Le passeport logistique mondial (WLP) est une initiative mondiale menée par Dubaï pour faciliter le flux du commerce mondial. Le programme a ajouté le Vietnam à la liste des centres logistiques et commerciaux de la région (Hub). WLP a travaillé avec des partenaires dans 29 hubs du réseau. Au Vietnam, 9 entreprises viennent d'être désignées comme partenaires de WLP et 22 de VLA enregistrées comme membres de WLP.



En participant au réseau WLP, les marchandises des entreprises vietnamiennes seront prises en charge en termes de dédouanement, exonérées de la taxe d'aviation, bénéficieront d'un temps d'inspection réduit, d'un temps de stockage gratuit ou réduit jusqu'à 48 heures dédouanées avant d'arriver au port, permettant d'économiser jusqu'à 40 % des frais de fonctionnement.



Bader Abdulla Al Matrooshi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Vietnam, a déclaré qu'avec ses avantages, les douanes de Dubaï s'attendent à ce que les marchandises échangées du Vietnam vers de nouveaux marchés augmenteront de 0,5 % à 27 %. Actuellement, les Émirats arabes unis sont le plus grand partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient avec 8 milliards de dollars de commerce bilatéral en 2022. -CPV/VNA