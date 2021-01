Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé d'intensifier la formation politique, idéologique et déontologique à l’intention des forces du renseignement du ministère de la Sécurité publique pour avoir des forces solides et loyales au Parti, à la Patrie et au Peuple.

Le chef du gouvernement a assisté à la cérémonie de célébration du 75e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces du renseignement du ministère de la Sécurité publique (21 février), organisée le 19 janvier à Hanoï.

Il a exhorté ces forces à édifier des plans d’action pour appliquer au mieux la Résolution du 13e Congrès national du Parti ainsi qu’à améliorer la qualité de leur travail pour mieux servir la défense et le développement du pays.

Photo: VNA

Les forces du renseignement du ministère de la Sécurité publique doivent également chercher à contribuer à l’intensification des relations extérieures et à la promotion du statut et du prestige du Vietnam, a-t-il déclaré.

À cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a décerné l’Ordre de la Défense nationale de première classe aux forces du renseignement du ministère de la Sécurité publique. -VNA