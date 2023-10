Une délégation des Garde-côtes vietnamiens visite le patrouilleur SETTSU des Garde-côtes japonais (JCG). Photo : qdnd.vn

Hanoï, 6 octobre (VNA) - Une délégation des Garde-côtes vietnamiens a visité le 5 octobre le centre de trafic maritime de la baie d'Osaka et le patrouilleur SETTSU des Garde-côtes japonais (JCG).Cette activité s'inscrivait dans le cadre d’une visite d’échange dans la ville de Kobe effectuée par le navire CSB 8004 du VCG, a rapporté le quotidien Quan doi Nhan dan (Armée populaire).Au centre de trafic maritime de la baie d'Osaka, Kono Minoru, commandant adjoint du centre, a présenté à la délégation des Garde-côtes vietnamiens le centre de gestion et de surveillance des véhicules fluviaux dans la baie.Ce centre est chargé de fournir des informations et de gérer les flux de navires dans la baie d'Osaka pour assurer la sécurité du trafic, protéger l'environnement marin ainsi que les équipements et installations en mer des incidents causés par les opérations des navires.Le même jour, la délégation des Garde-côtes vietnamiens a visité le patrouilleur SETTSU, qui mesure 105,4 m de long, 14,6 m de large et 29 m de haut au maximum, et dont la vitesse maximale est de 18 milles marins par heure. Le navire de 3.304 DWT et 50 membres d'équipage est chargé d'effectuer des patrouilles pour prévenir la piraterie et les vols à main armée. Elle a également effectué une visite d’échange avec des Garde-côtes vietnamiens à Da Nang, ville du Centre du Vietnam, en février 2023.À la tête de la délégation des Garde-côtes vietnamiens, le colonel Le Thanh Hai, commandant adjoint de la région 1 des garde-côtes, a espéré que cette visite au centre de trafic maritime de la baie d'Osaka et au navire SETTSU aiderait la partie vietnamienne à acquérir des expériences précieuses dans la sauvegarde de la sûreté et de la sécurité maritimes, et à améliorer la capacité de déploiement des navires.Également une bonne occasion pour les deux parties de partager des expériences en matière d'application des lois maritimes et de renforcer la coopération et la compréhension mutuelle, a-t-il ajouté. - VNA