Hanoï (VNA) - Selon l’Office général des statistiques (ministère du Plan et de l'Investissement), du 1er au 20 janvier 2022, le fonds d’investissement étranger total prescrit au Vietnam (fonds nouvellement enregistré, fonds ajusté et l'apport en fonds, achat d'actions par des investisseurs étrangers) a atteint 2,1 milliards de dollars, en hausse de 4,2% par rapport à la même période de l'an dernier.

Plus précisément, 103 projets ont été nouvellement autorisés avec un investissement direct total de 388 millions de dollars, soit en variation annuelle une augmentation de 119,1% du nombre de projets et une diminution de 70,7% du montant.

L’industrie manufacturière et de fabrication a enregistré un capital social de 233 millions de dollars, représentant 60,1% du capital total enregistré ; suivie de l’immobilier avec 111,5 millions de dollars.

Parmi les 23 pays et territoires ayant des projets d'investissement nouvellement autorisés au Vietnam ce mois en cours, Singapour se classe premier avec 198,1 millions de dollars, suivi de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), 103,3 millions de dollars ; de la France 25 millions de dollars ; de la Chine 13,7 millions de dollars.

En outre, 71 projets ont bénéficié d'un ajustement de leur capital d'investissement pour un total de 1,27 milliard de dollars, en hausse de 169 % sur un an.

Le rapport note également qu'en janvier, le décaissement de l’'investissement étranger direct était estimé à 1,61 milliard de dollars, en hausse annuelle de 6,8 %.

Le capital d'investissement total du Vietnam à l'étranger a atteint 36,9 millions de dollars, soit 11,7 fois plus qu'à la même période de 2021, dont 33,5 millions de dollars en provenance des activités minières ; 9,2 millions de dollars des activités financières, bancaires et d'assurance ; 8,5 millions de dollars du commerce de gros et de détail, de la réparation d'automobiles, de motos et d'autres véhicules à moteur.

En janvier, 7 pays et territoires ont reçu des investissements du Vietnam, en tête le Laos avec 48,2 millions de dollars, devant les Etats-Unis, 2,9 millions de dollars, la Chine, 1,3 million de dollars. -VNA