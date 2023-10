Des œuvres de Nguyên Hoàng Dung présentées à l’exposition.

Hanoï (VNA) - Dix-sept artistes de renom présentent leurs créations dans le cadre d’une exposition d’art qui se tient jusqu’au 22 octobre à The Muse Artspace, à Hanoï. Le point commun de ces œuvres est qu’elles représentent toutes des femmes plongées dans la lecture.

Selon la curatrice Vân Vi, co-fondatrice de The Muse Artspace, au 47, rue Tràng Tiên, dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï, l’exposition "Phu nu doc sach" (Femmes lisant) regroupe des peintures de Trinh Lu, Phan Câm Thuong, Trân Thu Huyên, Nguyên Van Trinh, Trinh Quynh Trâm, Nguyên Hoàng Dung, Cao Thuc, Cao Nam Tiên, Truong Van Ngoc, Bao Huynh, Duong Manh Quyêt, Dô Anh Hoa, Nguyên Phuong Hoa, Minh Dam, Hai Tiger, Nguyên Minh Quân, Nguyên Hà Phuong.

"À travers les yeux des artistes, on observe des portraits de femmes vietnamiennes contemporaines. L’image d’une jeune fille élégante lisant un livre, ou d’une femme moderne jonglant entre sa vie de famille et sa volonté de se cultiver par la lecture", a partagé Mme Vân Vi.

Bien que les œuvres exposées diffèrent par leurs matériaux et leurs techniques, elles suivent toutes un thème commun : les femmes et les livres.

Croquis, laque, huile, soie, gouache, aquarelle...

Le peintre Phan Câm Thuong a apporté à l’exposition son croquis d’une écolière et son livre pendant une pause à l’école des beaux-arts. Dans la classe, certains élèves discutent, tandis que d’autres continuent de travailler sur leur chevalet. Ils profitent souvent des pauses en classe pour explorer d’autres perspectives artistiques ou pour lire des livres. Bien que simple, cette esquisse n’en reste pas moins révélatrice de l’ambiance qui règne dans les classes de l’école des beaux-arts.

L’artiste Duong Manh Quyêt présente une peinture représentant une jeune fille élégante écoutant un livre audio. L’aquarelliste Minh Dam a, quant à lui, peint une jeune fille hanoïenne. Au milieu de l’agitation et de l’excitation des rues, elle trouve la paix à travers les livres.

Quant à Trinh Lu, il aime les livres et a consacré sa vie à la lecture, à l’écriture et à la peinture. Il présente à cette occasion une nouvelle œuvre créée en 2023, Phu nu doc sach (Femme lisant), qui représente de nombreuses femmes d’époques différentes, toutes le nez planté dans leur livre. "Au premier plan, dans cette peinture métaphorique, je ne représente pas seulement le portrait d’une mère et son enfant lisant un livre ensemble, mais je cherche à montrer que la culture est une ressource aussi importante que le lait maternel", a expliqué l’artiste.

Nguyên Minh Quân a peint une femme vêtue d’habits anciens, référence à une statue célèbre. Le fond est une explosion de couleurs dans un style peu familier à la culture vietnamienne. Ces détails et l’utilisation extrême de la couleur donnent un sentiment sacré et mystique à l’œuvre.

Chu nhât (Dimanche) de Nguyên Hà Phuong.

Pour sa part, Nguyên Hà Phuong utilise l’aquarelle pour peindre sur la soie. Son tableau Chu nhât (Dimanche) représente des petites filles lisant des livres ensemble alors qu’une d’entre elles s’est soudainement arrêtée pour ramasser une prune et glisser quelques mots à ses amies. "L’atmosphère du tableau est joyeuse et paisible. Tout est si normal et simple. La lecture ouvre nos âmes qui se connectent naturellement les unes aux autres", a-t-il partagé.

"Grâce aux artistes, à travers leurs peintures et la façon dont ils abordent le sujet, nous pouvons voir des femmes de lettres dans un contexte contemporain au Vietnam", a commenté une visiteuse hanoïenne.

De nombreux artistes présents à cette exposition ont également exprimé leur inquiétude quant à la disparition croissante de la lecture dans un monde où les formes de divertissement sont si nombreuses et attirent beaucoup plus les jeunes.

L’artiste Cao Nam Tiên a partagé qu’actuellement, il voit rarement des gens lire des livres. Il a donc représenté une jeune femme vêtue d’une longue robe tenant un livre à la main, mais il semble sur le point de s’envoler. Il a nommé cette œuvre Sach do (Livre Rouge) pour la couleur de sa couverture tenue par la jeune femme. Nam Tiên a utilisé la peinture à l’huile en plusieurs couches avec une méthode méticuleuse pour donner vie à l’image. -CVN/VNA