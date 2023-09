Des actions concrètes pour protéger le milieu marin. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - En tant qu'organisation représentant les droits et intérêts légitimes des femmes, l'Union des femmes vietnamiennes identifie la protection de l'environnement et la lutte contre les déchets plastiques comme l'une des tâches clés mises en œuvre depuis de nombreuses années.



De nombreuses bonnes pratiques et modèles créatifs pour lutter contre les déchets plastiques ont été activement mis en place à tous les niveaux de de l’Union, affirmant les rôles et responsabilités des femmes et de l'Union, contribuant ainsi à réduire progressivement la pollution plastique et à améliorer la qualité de l’environnement.



Le projet « Scaling up a socialised model of waste management in five cities » (Développer un modèle socialisé de gestion des déchets dans cinq villes), parrainé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement norvégien, s’est concentré sur les femmes pour améliorer la gestion des déchets ménagers. Son succès est un témoignage du rôle des femmes dans la lutte contre les déchets plastiques.



A Da Nang, l'Union municipale des femmes a créé des groupes dans l’arrondissement de Ngu Hanh Son et le district de Hoa Vang pour former aux connaissances sur les déchets et le plastique, en particulier le tri à la source. Ces personnes agissent en tant que superviseurs sur chaque site pour s'assurer que chaque ménage suit le bon processus de tri. Résultat : 80% des ménages participent au tri des déchets à la source.



Dans la province de Binh Dinh (Centre), le projet a construit un modèle communautaire pour la collecte, le tri et le traitement des déchets plastiques. Le projet a également aidé les restaurateurs et les hôteliers à utiliser des produits « verts » et accordé à des femmes collectant les déchets des aides en matière de moyens financiers et de connaissances…



Dans la province de Binh Duong (Sud), le projet a mis en œuvre un modèle de synergie des ressources sociales pour réduire les déchets dans la ville de Di An. Il a accordé à des femmes qui collectent les déchets des prêts à taux d’intérêt de 0 % et les a aidées à renouer des liens pour faciliter leur travail. Dans le cadre du projet, plusieurs modèles de gestion des déchets ménagers ont été mis en place à titre expérimental.

Des déchets à la lagunede Sa Huynh, province de Quang Ngai (Centre). Photo: dangcongsan.vn



Nguyen Thi Minh Huong, vice-présidente de l'Union des femmes vietnamiennes, a déclaré que les femmes constituaient une force importante dans la protection de l'environnement.



Partageant cet avis, Nguyen Thi Nhat Hoai, experte en genre du Programme national de partenariat d'action sur les plastiques (Viet Nam National Plastic Action Partnership - NPAP), a déclaré que les femmes étaient les principales responsables de la gestion des tâches ménagères quotidiennes et qu'elles étaient davantage affectées par l'utilisation de produits en plastique.



Patrick Haverman, représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement au Vietnam, a souligné que les femmes jouaient un rôle clé dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques. Selon lui, les autorités et les communautés doivent reconnaître ces contributions dans le processus d’élaboration des politiques.

Selon Shawn Steil, ambassadeur du Canada au Vietnam, au Vietnam, les femmes jouent un rôle central dans les affaires, la gestion des ressources et le traitement des déchets. Les programmes et projets de financement du Canada visent à soutenir leurs droits et leurs moyens de subsistance afin de contribuer aux efforts de transition vers une économie plus durable et circulaire./.-VNA