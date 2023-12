Les exportations nationales ont montré des signes de reprise en cette fin d’année. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Dans un contexte économique mondial morose, les exportations nationales ont montré des signes de reprise en cette fin d’année. Le Vietnam a réussi à diversifier ses débouchés en s’orientant vers de grands marchés tels que les États-Unis, l’Afrique, l’Europe de l’Est, l’Europe du Nord, etc.

Après une période marquée par un repli des exportations, le commerce extérieur du Vietnam a retrouvé des couleurs au troi-sième trimestre de cette année. Le chiffre d’affaires à l’exportation s’est progressivement amélioré. Plus précisément, au premier trimestre, le chiffre a diminué de 11,9% par rapport à la même période de 2022 ; au deuxième trimestre, de 11,8%, mais au troisième trimestre, il n’a diminué que de 1,2%.



Au cours des dix premiers mois, le Vietnam a affiché un excédent commercial de 24,59 milliards d’USD, soit 2,6 fois plus qu’à la même période de 2022. Le Vietnam a également réussi à diversifier ses débouchés en exportant vers de grands marchés tels que les États-Unis, l’Union européenne, l’Afrique, l’Europe de l’Est, l’Europe du Nord et l’Asie occidentale.

En outre, une série de mesures visant à promouvoir les exportations vers les pays voisins ont été mises en œuvre de manière efficace, ce qui a contribué à augmenter la valeur des exportations vers la Chine.

Nouveaux mécanismes de coopération

Un secteur qui, selon les experts, montre des signes de nette reprise est celui du textile-habillement. Récemment, le nombre de partenaires d’Europe, d’Asie du Nord-Est, d’Asie du Sud-Est... venant se renseigner sur les produits vestimentaires a eu tendance à augmenter par rapport aux mois précédents.

Dans un contexte difficile, le secteur textile vise 40,3 milliards d’USD de recettes d’exportations cette année. Au cours des dix premiers mois de l’année, il a rapporté environ 33 milliards d’USD.

Le point positif à noter est la diversification des marchés d’exportation, ainsi que des produits et de la clientèle. Jamais auparavant, le Vietnam n’avait exporté autant de produits textiles vers autant de marchés que cette année, avec un total de 104 pays et territoires, a informé Vu Duc Giang, président de l’Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS).

Les États-Unis demeurent le plus grand marché. Entre janvier et septembre, les exportations textiles vers ce marché ont atteint plus de 11 milliards d’USD, suivis du Japon (3 milliards), de la République de Corée (2,43 milliards), et de l’Union européenne (près de 2,9 milliards).

Les experts suggèrent de resserrer les liens économiques entre les entreprises. Elles doivent partager les approvisionnements en matières premières, les commandes, les marchés et moderniser leurs lignes de production.

Les entreprises à tirer parti des engagements pris dans les FTA signés.Photo : VNA/CVN

Pour augmenter les exportations, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a affirmé que son ministère donnerait des prévisions proactives et adopterait des politiques opportunes et efficaces. Le ministère accélère les négociations et la signature de nouveaux mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale avec les partenaires potentiels.

En outre, il faut promouvoir le rôle des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger dans la fourniture d’informations sur les marchés et les nouvelles réglementations et politiques des pays. Le ministère de l’Industrie et du Commerce aidera les entreprises à exploiter efficacement les accords de libre-échange dont le Vietnam est signataire. En particulier, il se concentrera sur la résolution des problèmes de fonds, de mécanismes, de politiques et de procédures administratives pour aider les entreprises à rétablir et développer leurs activités.

Dô Ngoc Hung, chef du Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, a déclaré que son bureau s’efforçait de renforcer les liens entre les acheteurs américains et les entreprises vietnamiennes, soutenant ainsi l’introduction de produits vietnamiens sur le marché américain.

Pour promouvoir la croissance de l’import-export, le ministère de l’Industrie et du Commerce accélère les négociations en vue de la signature de nouveaux accords et engagements commerciaux, notamment la conclusion et la réalisation d’un accord de libre-échange (FTA en anglais) avec Israël et la signature d’autres FTA et accords commerciaux avec des partenaires potentiels comme les Émirats arabes unis (EAU) et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), pour diversifier les marchés, les produits et les chaînes d’approvisionnement.

Soutenir activement les entreprises



Ledit ministère aide également les entreprises à tirer parti des engagements pris dans les FTA signés, en particulier l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et l’Accord de libre-échange Royaume-Uni - Vietnam (UKVFTA).

Il collabore également avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural dans des négociations avec la Chine pour favoriser les exportations de fruits et légumes tels que le pamplemousse vert, la noix de coco fraîche, l’avocat, l’ananas, la pomme étoilée, le citron et le melon, tout en améliorant l’efficacité du dédouanement aux postes frontaliers entre le Vietnam et la Chine.

De plus, il est essentiel de stimuler la demande globale afin de permettre aux entreprises de libérer leurs stocks et de générer des flux de capitaux pour la production et les activités commerciales. Les entreprises doivent ainsi participer à des programmes de promotion commerciale dans toutes les régions du pays, en particulier dans les zones rurales, afin de stimuler la consommation. - CVN/VNA