Bangkok, 10 janvier (VNA) – La valeur des exportations thaïlandaises devrait croître entre 1 % et 2 % en 2024 dans un contexte d'incertitude économique mondiale, a déclaré le 9 janvier le Conseil national thaïlandais des chargeurs (TNSC).

Photo : internet

Les exportations, un moteur clé de la croissance économique de ce pays d'Asie du Sud-Est, devraient atteindre environ 290 milliards de dollars en 2024, plombées par l'appréciation du THB, les taux d'intérêt mondiaux élevés, les tensions géopolitiques et les incertitudes sur les coûts de production.S'exprimant lors d'une conférence de presse, le président du TNSC, Chaichan Chareonsuk, a déclaré que la légère augmentation des exportations du royaume cette année est attribuée à la faiblesse de l'économie mondiale et aux risques imprévus qui doivent être gérés.Afin de relancer l'économie, le gouvernement thaïlandais met en place des mesures de relance telles que l'exemption de visa pour les touristes chinois, l'abstention de dette pour les agriculteurs, l'augmentation du salaire minimum et prévoit de distribuer 10.000 THB (285 dollars) en monnaie numérique à tous les Thaïlandais de 16 ans et plus pour un coût total d'environ 500 milliards THB.- VNA