Hanoï (VNA) – Les exportations nationales de café entre janvier et mars ont atteint 428 000 tonnes, pour une valeur de 771 millions de dollars, soit une baisse, respectivement, de 17% et 11,3% en glissement annuel, a annoncé le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

En mars, le Vietnam a exporté 145 000 tonnes pour une valeur de 275 millions de dollars, en hausse respectivement de 18% et 27,3% sur un mois, mais en baisse de 21,1% et de 11% sur un an.

Malgré une baisse de volume et de valeur, le prix d’exportation a augmenté pour atteindre en moyenne 1 801 dollars/tonne au premier trimestre, soit une hausse de 6,8% par rapport à la même période de l’an dernier.

En 2020, le Vietnam avait exporté 1,51 million de tonnes pour 2,66 milliards de dollars, en baisse de 8,8% en volume et de 7,2% en valeur en glissement annuel. Le prix d'exportation était en moyenne de 1.759 dollars/tonne, soit une hausse de 1,8% par rapport à 2019.

En 2020, l'Allemagne, les États-Unis et l'Italie étaient demeurés les trois plus grands importateurs de café vietnamien.