Photo: laodong.vn

Hanoï (VNA) – Les exportations vietnamiennes en juin étaient estimées à 29,3 milliards de dollars, soit une hausse mensuelle de 4,5%, ce qui montre une reprise progressive, grâce aux activités de promotion du commerce, selon l'Office général des statistiques.



Selon la présidente de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), Nguyen Thi Thu Sac, de nombreuses entreprises du secteur pensent qu’une baisse des commandes était une opportunité de revoir les coûts de production, de maintenir la stabilité de leur effectif et des revenus de leurs employés.



C'est aussi une période où certaines entreprises recherchent de nouveaux produits pour s’adapter au contexte du marché, a-t-elle déclaré.

Photo: VASEP



S'attendant à un signe positif pour les exportations de crevettes, le directeur général du groupe Minh Phu, Le Van Quang, a dit que les exportations s’amélioreraient à partir d'août 2023 lorsque les sources d'approvisionnement en crevettes dans les principaux pays exportateurs tels que l'Inde, l'Équateur et le Vietnam diminueraient et la demande mondiale se redresserait progressivement.



Le directeur du Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, Tran Duy Dong, a déclaré que d’ici la fin de l’année, son ministère accélérerait la mise en œuvre des activités de promotion des exportations.



Le ministère se concentrera sur l’amélioration des documents juridiques sur l’import-export, en proposant des politiques financières et monétaires supplémentaires pour aider les entreprises à réduire les coûts et à créer des produits plus compétitifs, a-t-il ajouté.-VNA