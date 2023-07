Photo d'illustration :VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des cinq premiers mois de cette année, le Vietnam a enregistré avec les États-Unis un excédent commercial de 35 milliards de dollars, se classant au troisième rang après la Chine et le Mexique.

Le conseiller commercial du Vietnam aux Etats-Unis Do Ngoc Hung a déclaré que le Vietnam avait enregistré l'excédent commercial car sur le marché, les produits vietnamiens étaient en concurrence avec ceux des pays tiers, pas avec les entreprises américaines. De plus, les exportateurs vietnamiens proposent des produits aux profils diversifiés et à des prix compétitifs.

Parmi les 10 principales exportations du Vietnam vers les Etats-Unis, six représentent 10 à 27 % des importations totales du pays.

« Ces facteurs montrent qu'à long terme le Vietnam restera un partenaire fiable des Etats-Unis dans sa politique de changement de chaîne d'approvisionnement. D'ici à la fin de cette année, les exportations du Vietnam vers les Etats-Unis peuvent bénéficier de conditions plus favorables », a estimé M. Hung.

Le gouvernement et les entreprises américains continuent de prêter attention et sont fortement attachés à la coopération commerciale avec le Vietnam, a ajouté M. Hung, soulignant que de grands groupes américains tels que Walmart, Boeing et AES… se sont engagés à rejoindre Vietnam International Sourcing Expo 2023, prévue en septembre à Ho Chi Minh-Ville.

Des grandes chaînes de distribution ont commencé à reprendre les commandes avec le Vietnam tandis que des produits vietnamiens d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars ont été vendus via le réseau de commerce électronique d'Amazon.



Selon M. Hung, le Service commercial du Vietnam renforcera sa coopération avec les ministères, les agences, les localités et les associations pour organiser la promotion du commerce dans les provinces de Bac Giang, Vinh Phuc et Ca Mau.



D'autres activités de promotion seront menées pour faciliter les exportations de fruits vietnamiens vers les Etats-Unis, notamment la mangue, le longane, le litchi, le fruit du dragon, le pamplemousse et la noix de coco. -VNA