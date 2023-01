Photo d'illustration/Baodautu

Hanoï (VNA) - En 2022, les secteurs du textile-habillement et du cuir et de la chaussure ont réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation de 71 milliards d’USD, un record. Sur ce montant, les exportations de textile-habillement ont atteint 44 milliards d’USD et celles des chaussures et sacs à main, 27 milliards.



L'Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS) et l'Association vietnamienne de la chaussure, du cuir et des sacs à main (LEFASO) ont déclaré que 2022 fut une année difficile en raison de la pression économique mondiale à la baisse et d’une inflation galopante dans de nombreuses grandes économies.



Au second semestre surtout, les difficultés économiques et l'inflation ont affecté le pouvoir d'achat mondial, faisant chuter les commandes des entreprises. Cependant, les secteurs du textile et de la chaussure ont toujours enregistré une croissance à deux chiffres.



En 2023, le secteur du textile-habillement vise 46 à 47 milliards d’USD d’exportations, et celui du cuir et de la chaussure 27 à 28 milliards.



À long terme, le textile-habillement, le cuir et la chaussure resteront les principales industries d'exportation du pays. La Stratégie nationale pour le développement de l'industrie du textile et de la chaussure à l'horizon 2030, avec vision à l'horizon 2035, vient d'être approuvée par le gouvernement. Elle fixe comme objectifs une croissance moyenne du chiffre d'affaires à l'exportation de 6,8 - 7 %/an pour la période 2021-2030. Le chiffre d'affaires total des exportations de ces deux secteurs devra atteindre 77 à 80 milliards d’USD en 2025 et 106 à 108 milliards en 2030./.-CPV/VNA