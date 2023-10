Kuala Lumpur, 18 octobre (VNA) - Le produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie devrait croître de 4,3 % en 2024, contre 4 % prévu pour 2023. Cette croissance sera principalement due à une demande mondiale d'exportations plus élevée, en particulier dans le secteur technologique, selon le Fonds monétaire international (FMI).

Shanaka (Jay) Peiris, chef de la division des études régionales Asie-Pacifique du FMI, a déclaré que la Malaisie est une économie très ouverte, en particulier dans l'exportation de produits électriques et électroniques (E&E). Il s'attend à ce que l'économie mondiale et la demande d'exportation se redressent progressivement, en particulier dans le secteur technologique, qui se redressera également l'année prochaine, ce qui contribuera à une croissance plus élevée.Concernant l’inflation en Malaisie, il a déclaré qu’elle ralentissait progressivement, mais que les réformes des subventions présentées dans le budget 2024 présenteraient certains risques. Cependant, il a estimé que les réformes des subventions seraient un événement « ponctuel » et qu'il ne serait pas nécessaire de recourir à des mesures supplémentaires de la part de la Bank Negara Malaysia (BNM).Shanaka a déclaré que la recommandation du FMI pour la Malaisie dans le dernier rapport montrait que la politique monétaire devrait être suffisamment restrictive pour ramener l'inflation vers la fourchette de 2 à 3 % à moyen terme.Il a déclaré qu'à l'heure actuelle, les taux d'intérêt ont augmenté et que l'inflation a progressivement diminué. Par conséquent, le maintien d’une politique restrictive contribuera à faire baisser l’inflation.- VNA