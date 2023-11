Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des dix premiers mois de l'année, les exportations de fruits et légumes ont rapporté 4,92 milliards de dollars, soit une hausse de 79% en rythme annuel, dépassant près de 700 millions de dollars par rapport aux résultats des exportations de ce produits de l'année 2022.

Les exportations de riz ont atteint pour la première fois le cap de près de 4 milliards de dollars avec 7,1 millions de tonnes, soit une hausse de 35% en valeur et de 17% en volume en variation annuelle.

Ces résultats ont considérablement contribué à la valeur d'exportations de plus de 40 milliards de dollars de l'ensemble du secteur agricole et à celle de 291 milliards de dollars de l'ensemble de l'économie au cours des dix premiers mois de 2023.

Selon l'Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit), depuis le début de l'année, le Vietnam a reçu de nombreuses commandes pour des fruits de grande valeur tels que le durian, la mangue et le jacquier. Les exportations de fruits et légumes ont connu une forte croissance grâce à des signaux positifs concernant l'ouverture du marché chinois, ainsi qu'à des protocoles d'accord conclus fin 2022 sur le durian et le fruit de la passion, ... qui ont joué le rôle de moteur de croissance pour ce secteur.

Les fruits et légumes du Vietnam sont principalement exportés vers des marchés tels que la Chine, la République de Corée, le Japon et les Pays-Bas. La Chine importe le plus de fruits et légumes vietnamiens avec un chiffre d'affaires total en neuf mois de 2,75 milliards de dollars, en hausse de 160 % en un an.

Chargement de riz destiné à l'exportation au port de Sai Gon. Photo: VNA



Étant le 3e plus grand exportateur de riz au monde (après l'Inde et la Thaïlande), ces derniers mois, le prix du riz à l'exportation du Vietnam est resté à un niveau élevé. Selon l'Association vietnamienne de l'alimentation (Vietnam Food Association - VFA), à la fin du mois d'octobre, le prix du riz à 5% brisures du Vietnam a atteint 643 dollars la tonne et celui du riz à 25% brisures à 643 dollars la tonne, soit supérieur à celui de la Thaïlande et du Pakistan.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en 2023, le Vietnam pourrait exporter de 7,5 millions à 8 millions de tonnes de riz, pour un chiffre d'affaires d'environ 4,7 à 4,8 milliards de dollars.

Les exportations de fruits et légumes devraient connaître une forte croissance en raison de la demande croissante sur de nombreux marchés à l'approche de la fin de l'année, notamment en Chine. On prévoit que d'ici la fin de l'année, les exportations de fruits et légumes pourraient contribuer à hauteur d'au moins 600 millions de dollars par mois, générant ainsi environ 1,2 milliard de dollars supplémentaires. -VNA