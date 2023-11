Production de textile-habillement pour l'exportation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Cette année, les exportations de textile-habillement ont été confrontées à de nombreuses difficultés. Au cours des 10 premiers mois de l’année, elles n’ont rapporté que quelque 33 milliards de dollars, en baisse de 12,45% par rapport à la même période en 2022.



Dans ce panorama morose, le seul point positif est la forte croissance des exportations vers des pays parties de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) tels que le Japon, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. En outre, le Vietnam a réussi à accéder à certains nouveaux marchés en Afrique et au Moyen-Orient, ce qui a permis d'éviter une chute importante des exportations de textile-habillement dans le contexte d'une demande du marché fortement réduite.



Au début du quatrième trimestre, la situation a commencé à devenir plus positive, les entreprises accueillant un nombre croissant de clients désireux de se renseigner sur les produits et la capacité de production.