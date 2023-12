Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Trieu Van Luc, directeur adjoint du Département des forêts, a déclaré qu’en 2024, le secteur sylvicole vise un montant d’exportation de 17,5 milliards de dollars.



Lors de la conférence-bilan de 2023 du Département des forêts et du Département de la protection des forêts, tenue le 27 septembre, Trieu Van Luc a souligné que les organes compétents s’efforcent de développer l’économie sylvicole de manière durable, de promouvoir la valeur multi-usage des écosystèmes forestiers sur la base d'une gestion et d'une utilisation efficaces des ressources forestières, ainsi que de protéger et développer durablement 100 % de la superficie forestière existante…



Selon le Département des Forêts, en 2023, les exportations de produits sylvicoles sont estimées à 14,39 milliards de dollars, en baisse de 15,8% par rapport à 2022. Cette baisse est due aux fluctuations du marché, affecté par le conflit russo-ukrainien, et aux resserrement des dépenses des consommateurs aux Etats-Unis et en Europe pour les produits non essentiels, y compris les produits en bois.-VNA