Les exportations de produits aquatiques visent 9,5 milliards de dollars en 2024. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La filière des produits aquatiques au Vietnam vise une production totale d'environ 9,22 millions de tonnes en 2024, soit l'équivalent du volume prévu pour 2023, avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 9,5 milliards de dollars.



C’est ce qu’a annoncé Trân Dinh Luân, chef de la Direction de la pêche du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD), lors d’une conférence organisée jeudi le 24 décembre à Hanoï pour dresser le bilan de travail en 2023 et mettre en œuvre le plan de 2024.

Panorama de la conférence. Photo: VNA



En vue d’atteindre les objectifs fixés, selon Trân Dinh Luân, il est nécessaire de développer l’économie aquatique de manière durable, capable de s'adapter au changement climatique, d’améliorer la compétitivité des produits aquatiques, d’assurer la traçabilité des produits aquatiques et de lutter contre la pêche illicite.



La pêche doit être raisonnable compte tenu des réserves de ressources et garantir l’hygiène alimentaire à bord des navires de pêche, aux ports de pêche et dans les usines, a-t-il indiqué.



Outre les exigences en termes de réduction des émissions et d’augmentation de la production verte, le bien-être animal sera un enjeu pour l’aquaculture dans les temps à venir. Il ne s’agira pas seulement d’une demande du marché nationale, mais aussi d’une tendance future sur les marchés étrangers, a-t-il souligné.



La production aquatique totale du Vietnam en 2023 est estimée à 9,269 millions de tonnes, en hausse de 2% par rapport à 2022. Les exportations de produits aquatiques en 2023 sont estimées à environ 9,2 milliards de dollars, représentant 92% du plan fixé (10 milliards de dollars). Les produits d’exportation majeure sont les crevettes (environ 3,45 milliards de dollars), le pangasius (environ 1,9 milliard de dollars), les mollusques (environ 0,8 milliard de dollars), les thons (0,9 milliard de dollars), a fait savoir Nhu Van Cân, chef adjoint de la Direction de la pêche. -VNA