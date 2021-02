La transformation de produits aquatiques destinés à l'exportation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA), les exportations de nombreux produits agricoles vers les Pays-Bas ont fortement augmenté, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.

En effet, selon les statistiques, depuis l'entrée en vigueur de l’EVFTA, les exportations de produits aquatiques ont progressé de 20,2% ; celles de poivre, de 20,9%; celles de caoutchouc et de riz, de 11,9% et de 83,7%, respectivement.

Le Service du Commerce du Vietnam aux Pays-Bas souligne que les Pays-Bas sont le plus grand débouché de fruits et légumes vietnamiens au sein de l'Union européenne (UE).

Pour développer les exportations de produits agricoles vers le marché néerlandais et l'UE en général, les experts conseillent aux entreprises de bien cerner les besoins et les goûts de ces marchés. Il est également important de participer activement à des expositions agricoles internationales et à des conférences commerciales en ligne. -VNA