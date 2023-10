Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en hausse de 22,5% en neuf mois

Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint 38,48 milliards de dollars les neuf premiers mois de l'année et les importations 30,44 milliards de dollars, ce qui a entraîné un excédent commercial de 8,04 milliards de dollars, en hausse de 22,5% sur un an.