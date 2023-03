Photo: nongnghiep.vn



Hanoï (VNA) - Depuis le début de l’année, les exportations nationales de fruit du dragon ont rapporté plus de 47 millions de dollars, en baisse de 48,7% en glissement annuel, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

À ce jour, le fruit du dragon vietnamien a été expédié vers plus de 40 pays et territoires, avec comme principaux importateurs la Chine, l’Inde, les États-Unis, la Thaïlande, les Pays-Bas et le Japon.

Cependant, sur certains marchés, une forte baisse des importations de ce fruit vietnamien a été enregistrée en janvier et février, notamment la République de Corée avec un recul de 25,9% et le Japon, de 35,4%.

Malgré des difficultés rencontrées au cours des premiers mois de l’année, les exportations devraient s’améliorer dans les mois à venir car la Chine, qui occupe de 60 à 70% des exportations de ce fruit vietnamien, a rouvert ses frontières.

Cette année, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural s’est fixé pour objectif d’atteindre un milliard de dollars d’exportations de fruit du dragon. -VNA