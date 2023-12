Hanoï (VNA) - Parallèlement aux investissements publics et à la consommation, les exportations jouent toujours un rôle important pour créer une force motrice au développement économique du Vietnam.



Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), depuis de nombreuses années, le Vietnam a continuellement augmenté ses exportations et diversifié constamment ses produits et services, tout en recherchant de nouveaux marchés pour accroître ses parts de marché dans le commerce mondial, notamment pour ses nombreux produits d’excellence tels que textiles et vêtements, chaussures en cuir, produits agricoles, fruits de mer surgelés ou composants électroniques...



Les produits vietnamiens sont également compétitifs en termes de prix. C’est pourquoi les produits et services de marque vietnamienne apparaissent de plus en plus et représentent une part croissante dans le commerce international ces dernières années.



Cependant, à long terme, le Vietnam pourrait devoir être confronté à une concurrence plus grande pour certains produits d’exportation, notamment les produits manufacturés à forte intensité de main-d’œuvre. Cela montre l’importance de la conquête de nouveaux marchés.



Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a recommandé au gouvernement vietnamien de poursuivre ses politiques de soutien aux entreprises exportatrices, en particulier les entreprises nationales, dans les efforts visant à accroître les parts de marché concernant les biens et services que les entreprises vietnamiennes peuvent produire.



Dans le même temps, il est nécessaire de s’intéresser aux entreprises dans les secteurs durables, notamment énergies renouvelables et efficacité énergétique.



Il est également important de développer les entreprises exportatrices vietnamiennes pour réduire la dépendance excessive à l’égard des entreprises étrangères afin d’augmenter la productivité ou d’élargir l’accès aux marchés internationaux.



Le Vietnam doit également maintenir le rythme de création de nouveaux emplois, en particulier dans les domaines qui peuvent enregistrer des taux de croissance de productivité élevés, afin d'accroître les avantages des produits d’exportation à l'avenir.



Le secrétaire général de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), Truong Dinh Hoe, a proposé que pour soutenir les producteurs et promouvoir les exportations, le gouvernement continue de soutenir la réduction de l'impôt sur les sociétés pour celles qui répondent aux critères de développement durable et reconnues internationalement, d’accorder des aides en matière de taux d’intérêt des prêts pour les projets d’usines vertes, de transition verte et d’économie circulaire. -VNA