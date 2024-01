Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 9 janvier (VNA) – Les exportateurs vietnamiens ont été exhortés à se préparer et agir avec flexibilité en prenant des mesures de réponse face aux perturbations des transports en mer Rouge.Tran Thanh Hai, directeur adjoint de l'Agence du commerce extérieur au ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que les tensions en mer Rouge pourraient augmenter de 1.000 à 2.000 dollars les coûts d'expédition d'un conteneur de fret destiné à l'Europe, et que les produits seraient les plus durement touchés. comprennent les textiles, les vêtements, les chaussures, les produits en bois et les appareils électroniques.Par conséquent, les entreprises exportant des marchandises via de longs itinéraires doivent prendre des mesures rapides pour éviter les pertes, a-t-il déclaré.Pour protéger leurs intérêts, le ministère de l'Industrie et du Commerce a exhorté les associations commerciales et logistiques à surveiller de plus près la situation afin que leurs membres restent informés des nouveaux développements afin de préparer les plans de production, d'exportation et d'importation afin d'éviter les impacts négatifs.Il a également été recommandé aux exportateurs et aux importateurs de discuter avec leurs partenaires pour prolonger les délais de préparation et de livraison des marchandises si nécessaire, de diversifier les sources d'approvisionnement pour minimiser l'impact sur les chaînes d'approvisionnement et d'envisager que le transport ferroviaire offre différents choix de transport, a noté Tran Thanh Hai.En particulier, le ministère de l'Industrie et du Commerce a conseillé aux entreprises d'inclure des articles sur l'indemnisation et l'exonération de responsabilité en cas d'urgence lors de la négociation et de la signature de contrats commerciaux et de transport. Il leur a également été conseillé de souscrire une assurance en prévision des risques et des pertes lors d'un transport prolongé ou d'incidents inattendus, et de préparer différents plans de transport, a ajouté le responsable.Faisant écho à ce point de vue, l'Association vietnamienne des entreprises de logistique a déclaré que les exportateurs devraient diversifier les moyens de transport à court terme, ce qui aiderait les entreprises à mettre à jour leurs informations et à travailler avec d'autres parties des chaînes d'approvisionnement.L'association a également recommandé aux entreprises d'inclure des clauses d'indemnisation dans les contrats commerciaux et de transport et de souscrire une assurance. En outre, ils devraient également diversifier leurs fournisseurs de matériaux pour éviter les perturbations de la production pouvant entraîner des retards de livraison.Selon certains exportateurs, un certain nombre de compagnies maritimes ont annoncé des coûts plus élevés pour le transport de marchandises vers les États-Unis, l'UE et d'autres pays à partir de janvier 2024, citant la raison pour laquelle les tensions en mer Rouge ont affecté la sécurité de nombreuses routes maritimes et ont forcé les inciter à détourner les itinéraires, ce qui a ensuite entraîné des délais de livraison plus longs et des dépenses plus élevées.De grandes compagnies maritimes comme Yang Ming Line, One, Evergreen Line, HMM et Maersk ont informé les exportateurs des frais supplémentaires car ils doivent détourner les routes Asie-Europe de la mer Rouge et du canal de Suez.- VNA