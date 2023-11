Hanoi (VNA) – Les experts se sont penchés vendredi 3 novembre à Hanoi sur les expériences dans l’Union européenne et en Thaïlande et la participation des entreprises et des organisations sociales à la construction et la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir des pratiques commerciales responsables.

Brenda Candries, responsable de programme de la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam, prend la parole lors de l'événement. Photo : VNA



S’adressant à un séminaire organisé par l’Institut de recherche en communication pour le développement (RED), la représentante de la délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, Brenda Candries, a souligné un fort engagement de l’UE en faveur du règlement des défis mondiaux liés à l’environnement, à la consommation et à la production durables (CPD) et au changement climatique, comme en témoigne le pacte vert pour l’Europe (Green Deal), une feuille de route lancée en 2019 pour rendre l’Europe neutre sur le plan climatique d’ici 2050.



Elle a fait savoir que la transformation verte et les pratiques commerciales responsables se reflètent dans deux des trois domaines prioritaires du Programme indicatif pluriannuel (MIP) 2021-2027 pour soutenir le Vietnam pour avoir une économie circulaire, numérique et résiliente au climat, un esprit d’entrepreneuriat responsable et améliorer les compétences pour stimuler l’emploi décent.



L’UE a ratifié le Mécanisme de partenariat vert dirigé par les femmes UE-Vietnam début 2023, a-t-elle indiqué, ajoutant que le programme soutiendra le gouvernement vietnamien et les initiatives des entreprises dirigées par des femmes en matière d’adaptation au changement climatique, de relèvement après catastrophe, de chaîne de valeur circulaire, et le numérique.



Trân Nhât Minh, du RED, a déclaré que les pratiques commerciales responsables représentent un facteur important pour atteindre le double objectif de croissance économique et de développement durable, et qu'en 2019, 25 pays les avaient inclus dans l'agenda national et 23 d'entre eux avaient publié un plan d'action national. pour mettre en œuvre ce contenu.