Hanoi, 11 août (VNA) – Le Service de l’inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS) a fait savoir dans une note au Département de la protection des végétaux du ministère de l’Agriculture et du Développement rural avoir officiellement ouvert le marché américain aux noix de coco vietnamiennes.

Photo d'illustration: nongnghiep.vn



L’APHIS relevant du Département de l’agriculture des Etats-Unis a indiqué le 7 août 2023 avoir a achevé la mise à jour de sa base de données en ligne "Exigences en matière d'importation de produits agricoles" (ACIR, pour Agricultural Commodity Import Requirements" pour approuver l’importation de jeunes noix de coco fraîches dont la peau verte a été complètement enlevée et la fibre à 75%.



L’APHIS a déclaré que les producteurs vietnamiens peuvent commencer immédiatement leurs exportations aux États-Unis. Étant donné que l’APHIS a classé les noix de coco partiellement décortiquées comme produits transformés, les seules exigences phytosanitaires pour les expéditions ne se produiront qu’aux ports d’entrée américains.

Auparavant, la partie américaine avait envoyé les résultats de l’analyse du risque phytosanitaire pour les noix de coco vietnamiennes fraîches selon lesquels aucun des 43 ravageurs du cocotier n’a été identifié sur les noix de coco fraîches exportées du Vietnam vers les États-Unis.

Photo d'illustration: nongnghiep.vn



Le Vietnam est l’un des 10 plus grands pays cultivateurs de noix de coco et le 7e producteur de noix de coco au monde avec environ 200.000 hectares de noix de coco et une production d’environ 2 millions de tonnes, principalement dans les provinces côtières du Centre et le delta du Mékong.

En 2022, le chiffre d’affaires à l’exportation de noix de coco du oays a atteint 900 millions de dollars, faisant du Vietnam le 4e exportateur de produits à base de noix de coco dans la région Asie-Pacifique. – VNA