Hanoi (VNA) – Une délégation intersectorielle et religieuse vietnamien, conduite par le vice-ministre vietnamien de l’Intérieur Vu Chiên Thang, a travaillé du 10 au 22 octobre aux Etats-Unis avec des responsables américains sur les réalisations et la politique religieuses du pays.

Les parties ont échangé des informations de manière franche et ouverte, ont partagé les problèmes à résoudre et ont souhaité maintenir et développer le partenariat stratégique intégral, après la visite d’Etat du président Joe Biden au Vietnam et la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Etats-Unis, toutes en septembre, a fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le vice-ministre Vu Chiên Thang.La délégation est composée des officiels ministériels et des dignitaires de grandes religions au Vietnam telles que le bouddhisme, le catholicisme, le bouddhisme de Hoa Hao, le protestantisme, le caodaïsme, le christianisme et l’islam, a explicité certaines questions de liberté religieuse au Vietnam pour que les interlocuteurs comprennent et soutiennent le Vietnam pour exhorter le Département d’Etat américain à sortir le Vietnam de sa liste de surveillance spéciale (SWL).Les dignitaires religieux vietnamiens ont également parlé de leurs religions, affirmant les réalisations en matière de garantie de la liberté de croyance et de religion au Vietnam et partageant leurs vues pour réfuter les questions objectives et non vérifiées dans les rapports du Département d’État américain et du Bureau de la liberté religieuse internationale sur la situation religieuse au Vietnam et la situation de l’attentat terroriste du 11 juin 2023 à Dak Lak.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai (à droite) serre la main du président de la BGEA Franklin Graham. Photo: VNA



Nous invité les deux parties à renforcer leur dialogue dans l’esprit constructif, le respect du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des institutions politiques de chaque pays, à ne pas laisser les activités et les perceptions injustes affecter les relations bilatérales, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle, à surmonter les divergences et à promouvoir la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis, a-t-il souligné.Selon le responsable vietnamien, la délégation a également échangé, clarifié et fourni des informations aux représentants des agences diplomatiques et du Congrès américain sur les questions qui les intéressent et la partie américaine a reconnu sa collaboration et ses partages.La partie américaine a reconnu les réalisations récentes du Vietnam en matière de garantie de la liberté de croyance et de religion et a demandé à la délégation vietnamienne de discuter du processus d’application et de modification des dispositions de la Loi sur la croyance et la religion, du décret guidant cette loi, notamment au niveau local et dans les zones reculées ; des questions d’orientation et de soutien aux organisations religieuses dans l’enregistrement des activités religieuses ; des terrains liés à certains établissements religieux ; de la garantie du droit à la pratique des activités religieuses groupées, a-t-il poursuivi.L’Institute for Global Engagement (IGE) et la Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) ont, eux, estimé que le Vietnam devait changer son approche et sa méthode de plaidoyer afin que la partie américaine puisse comprendre et fournir des informations objectives sur le Vietnam.Le président de la BGEA, Franklin Graham, lui-même s’est dit prêt à accepter le rôle d’"ambassadeur religieux" du Vietnam pour partager et expliquer aux politiciens et organisations américains, et plaider pour que le Vietnam soit bientôt retiré de la liste SWL, a encore indiqué le vice-ministre Vu Chiên Thang. – VNA