Hanoi (VNA) - L’Agence américaine pour le développement international (USAID) a annoncé jeudi 27 juillet un contrat de 32 millions de dollars avec la compagnie américaine Tetra Tech pour poursuivre le nettoyage des sols contaminés par la dioxine dans et autour de l’aéroport de Biên Hoa dans la province de Dông Nai (Sud).

Des travailleurs s’occupent de l’assainissement de la dioxine à la base aérienne de Biên Hoa dans la province de Dông Nai (Sud). Photo : USAID



Dans le cadre du contrat, Tetra Tech fournira la conception technique, la gestion de la construction et la surveillance environnementale des travaux de génie civil et des activités de traitement des sols et des sédiments contaminés par la dioxine afin de réduire le risque d’exposition des personnes à la base aérienne, ainsi que dans les communautés riveraines, afin de restaurer les terres pour une utilisation complète.

L’administratrice de l’USAID, Samantha Power, s’est jointe, lors de sa visite au Vietnam en mars, à d’autres responsables gouvernementaux américains et vietnamiens pour annoncer un autre contrat pouvant atteindre 73 millions de dollars. Le contrat a été attribué à Nelson Environmental Remediation USA pour concevoir et construire une installation de traitement pour décontaminer les sols et les sédiments dans et autour de l’aéroport de Biên Hoa.

L’assainissement des zones contaminées de l’aéroport de Biên Hoa devrait prendre 10 ans et coûter environ 450 millions de dollars. La contribution du gouvernement américain à ce jour s’élève plus de 218 millions de dollars sur un engagement total prévu de 300 millions de dollars.

Depuis avril 2019, l’USAID a travaillé avec le ministère vietnamien de la Défense pour assainir environ 500.000 mètres cubes de sols et sédiments contaminés par la dioxine dans et autour de l’aéroport de Biên Hoa.



En 2022, l’USAID a achevé l’assainissement de la zone hors de l’aéroport de Biên Hoa, près de l’entrée 2, et l’a rendu à la communauté locale pour l’utiliser comme zone de loisirs, terminant ainsi l’assainissement de la première zone de l’aéroport.

Cette année, les États-Unis et le Vietnam célèbrent le 10e anniversaire de leur partenariat intégral. L’étroite coopération pour surmonter les séquelles de la guerre est un autre exemple de la façon dont les États-Unis et le Vietnam travaillent stratégiquement ensemble pour créer un avenir meilleur pour les deux peuples. – VNA