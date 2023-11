Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année, les fonds envoyés par les Vietnamiens vivant à l'étranger au Vietnam sont en hausse et devraient continuer d'augmenter fortement au cours des derniers mois de l'année.



Jusqu'à fin septembre 2023, le montant des envois de fonds transférés à Hô Chi Minh-Ville a atteint 6,687 milliards de dollars, soit une augmentation de 40% en variation annuelle et représentant 101,3% du total enregistré sur l'ensemble de l'année 2022, selon le directeur adjoint de la succursale de la Banque d'État du Vietnam (BEV) à Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Duc Lênh.



Il s'agit d'un chiffre plutôt positif dans le contexte actuel, a estimé le docteur Nguyên Tri Hiêu, expert financier et bancaire.



Selon Nguyên Duc Lênh, les envois de fonds en provenance d'Asie ont continué de représenter la plus grande proportion du montant total, avec 53,1%, et enregistré une hausse de 19,8% par rapport au trimestre précédent.



Pour que les envois de fonds poursuivent leur bonne tendance à la croissance dans les temps à venir, notamment au cours des derniers mois de l'année, il est nécessaire aux institutions bancaires et organisations économiques concernées à Hô Chi Minh-Ville de continuer à améliorer l'efficacité de leurs opérations et la qualité des services liés aux transactions en devises étrangères, a estimé Nguyên Duc Lênh.



Selon la Banque mondiale, le compte courant du Vietnam devrait enregistrer un léger excédent en 2023 grâce à l'excédent de la balance commerciale, à l'augmentation prévue du nombre de touristes internationaux et au bon maintien des envois de fonds de la diaspora. -VNA