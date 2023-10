Séminaire en ligne sur la plateforme Zoom. Photo: VNA Séminaire en ligne sur la plateforme Zoom. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Bureau commercial du Vietnam en Algérie, en coordination avec le Forum algérien d'import-export et d'investissement, a organisé le 19 octobre à Alger un séminaire présentant le marché algérien et les relations commerciales entre les deux pays.L'événement s'est déroulé en ligne sur la plateforme Zoom et a attiré la participation d'une soixantaine d'entreprises opérant dans de nombreux domaines.Le président du Forum algérien d'import-export et d'investissement, Mohamed Hassani, a déclaré que l'événement était une opportunité pour les deux parties d'approfondir davantage les relations historiques étroites du passé ainsi que de renforcer la coopération économique bilatérale.Lors du Forum des affaires qui s'est tenu récemment à Hanoi dans le cadre de la 12e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Algérie, les deux parties se sont efforcées d'établir un partenariat stratégique dans de nombreux domaines clés, notamment l'agriculture, la sécurité alimentaire, la technologie et les énergies renouvelables, le développement des infrastructures, l'exploitation des ressources naturelles, l'éducation et la recherche scientifique.Dans le domaine économique, de nombreux accords et procès-verbaux ont été signés, créant un cadre juridique favorable aux activités des entreprises vietnamiennes et algériennes.Au cours des neuf premiers mois de cette année, la valeur totale des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 175 millions de dollars, soit une hausse de 60% en glissement annuel. Les produits exportés par le Vietnam comprennent café brut, poivre, noix de cajou, noix de coco, fruits de mer, fer et acier, produits chimiques... Le Vietnam importe d'Algérie des médicaments, de la poudre de fruit de Moringa, des minerais et des aliments pour animaux.Dans le domaine des investissements, la joint-venture pétrolière et gazière entre Petro Vietnam, le groupe algérien Sonatrach et la société thaïlandaise PTTEP est également un symbole de coopération réussie. Après 12 ans d'activités, cette coentreprise a produit son premier flux de pétrole en août 2015. Sa capacité actuelle est d'environ 18.000 barils/jour.Toutefois, selon le conseiller Hoang Duc Nhuan, même si de nombreux progrès ont été réalisés, la coopération économique actuelle reste modeste par rapport au potentiel des deux pays et n'a pas répondu aux attentes des hauts dirigeants des deux pays. Certaines raisons incluent l'éloignement géographique, l'attention insuffisante de la part des chefs d'entreprise des deux pays, ainsi que le manque d'échange de délégations commerciales.La Chambre algérienne de commerce et d'industrie appelle les entreprises vietnamiennes à investir dans la production en Algérie pour profiter des dispositions de la Zone de libre-échange continentale africaine.Les entreprises vietnamiennes sont également encouragées à importer des produits algériens clés tels que les dattes et produits dérivés, les olives et l'huile d'olive, les produits avicoles... -VNA