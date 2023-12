Le premier livre blanc sur les entreprises à impact social (SIB) Vietnam en 2023 a été lancé. Photo : VNA

Hanoï, 13 décembre (VNA) – Des représentants d' entreprises à impact social (SIB), d'agences d'État, d'investisseurs et d'intermédiaires financiers se sont réunis le 12 décembre au SIB Connect 2023 – un festival annuel de l'écosystème SIB – pour partager des initiatives et des expériences et discuter des défis et opportunités pour le développement de l’écosystème.L'événement, organisé conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le ministère du Plan et de l'Investissement et l'ambassade du Canada au Vietnam, a également permis au SIB de présenter ses produits, de rechercher des opportunités de partenariat et d'élargir ses marchés.En particulier, le tout premier livre blanc sur SIB Vietnam en 2023 a été lancé lors de l'événement. La publication a été élaborée dans le cadre du projet « Tirer parti de l’écosystème d’affaires à impact social du Vietnam en réponse au COVID-19 » (ISEE-COVID) parrainé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre conjointement par le PNUD et l’Agence de développement des entreprises (AED) du ministère du Plan et de l'Investissement.Selon le PNUD, le SIB est un modèle dans lequel les entreprises adoptent un triple objectif : générer du profit et avoir un impact à la fois social et environnemental. Il existe environ 22.000 SIB au Vietnam, ce qui représente 3 % du total des entreprises enregistrées dans le pays. Les SIB jouent un rôle crucial en apportant un soutien aux groupes vulnérables, principalement en leur créant des emplois et en leur fournissant des services essentiels.Bui Thu Thuy, vice-directeur de l'AED, a déclaré que malgré leur quantité et leur ampleur modestes, les organisations à impact social vietnamiennes ont joué un rôle important dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, d'autant plus que le Vietnam s'efforce d'appliquer des modèles commerciaux et des réglementations durables pour aider ses entreprises à accéder aux marchés étrangers et aux sources de capital vert.La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, a souligné que le Livre blanc permet d'identifier les SIB, leur donnant accès au soutien du gouvernement et à d'autres programmes. Parallèlement au rapport sur l'écosystème soutenant le SIB, le Livre blanc fournit des informations et des aperçus complets sur le paysage écosystémique, a-t-elle déclaré.Brian Allemenkinders, chef de la coopération à l'ambassade du Canada au Vietnam, a déclaré que le lancement du Livre blanc témoigne des progrès du Vietnam. Il s'agit d'une reconnaissance des activités du SIB dans la résolution des problèmes sociaux et environnementaux, tout en fournissant une base de données de référence permettant aux agences gouvernementales et aux secteurs de prendre des décisions appropriées pour promouvoir le développement des entreprises et en ouvrant des opportunités de connexion avec d'autres éléments de l'écosystème. - VNA