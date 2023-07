Des travailleurs vietnamiens à l'aéroport Incheon, en République de Corée. Photo : VNA

Séoul (VNA) - Plus de 50% des petites et moyennes entreprises (PME) sud-coréennes souhaitent embaucher des ressources humaines étrangères dans le secteur du logiciel, notamment celles venus du Vietnam et de l’Inde.Les résultats d'une enquête menée par le ministère sud-coréen des petites et moyennes entreprises et des startups réalisée auprès de 187 entreprises et 773 demandeurs d'emploi, publiés le 2 juillet, ont montré que 54,5% des entreprises sont prêtes à embaucher des experts étrangers en logiciels dans le futur. Dans le classement des ressources humaines des pays où les entreprises sud-coréennes souhaitent recruter le plus figurent notamment l'Inde (36,4%), le Vietnam (31%) et la Chine (11,8%).Les statistiques montrent également que 27,3% des petites et moyennes entreprises sud-coréennes emploient actuellement des travailleurs étrangers et 75,4% ont du mal à recruter et à retenir des professionnels du secteur du logiciel. –VNA