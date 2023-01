Une vue de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - De grandes entreprises sud-coréennes du BTP telles que GS E&C, Daewoo E&C, Lotte E&C ont placé le Vietnam à la première place de leurs choix de conquête de marchés étrangers en 2023.

Le journal sud-coréen Newdaily rapporte que le Vietnam est l’un des marchés étrangers auxquels les entreprises de construction sud-coréennes accorderont le plus d’attention cette année.

Le gouvernement vietnamien a approuvé la Planification nationale globale d’ici 2030 et la Vision de la Planification nationale globale d’ici 2045 dans le but de faire du Vietnam un pays développé d’ici 2045.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement vietnamien prévoit d’investir dans les transports, l'énergie, les technologies de l’information et la communication (TIC), les infrastructures. Le secteur des infrastructures devrait également croître à un taux annuel moyen de 9,8 %, passant de 5,2 milliards de dollars l’an dernier à 11 milliards en 2030.

Actuellement, de grandes entreprises de construction sud-coréennes sont présentes au Vietnam, à savoir GS E&C, Daewoo E&C et Lotte E&C, GS E&C. Parmi elles, Daewoo E&C, Lotte E&C et GS E&C investissent dans des projets de construction de zones urbaines et de villes intelligentes avec une croissance stable et des bénéfices élevés.

Le bâtiment Lotte Lieu Giai. Photo: internet



Selon un responsable d’une entreprise de construction sud-coréenne, le Vietnam est actuellement un marché attractif à grand potentiel de croissance. Son marché de la construction devrait passer de 41 milliards de dollars cette année à 46 milliards l’année prochaine.

Kim Hwa-rang, chercheur à l’Institut sud-coréen de l’industrie de la construction, a indiqué que le gouvernement vietnamien étendrait les projets de développement d’infrastructures sur la base du partenariat public-privé (PPP) dans le but de promouvoir l’économie et de diversifier sa structure économique. Cela nécessitera la collaboration continue d'entreprises de construction sud-coréennes et d'agences gouvernementales vietnamiennes. -VNA