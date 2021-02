Photo:VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les résultats de l'enquête de l'EuroCham (Chambre de Commerce européenne) sur l'Indice du climat des affaires (BCI - Business Climate Index) au Vietnam au 4e trimestre 2020 ont été rendus publics le 3 février.

En effet, le BCI a augmenté de 6 points au quatrième trimestre 2020, atteignant 63,6 points de pourcentage à la fin de l’année dernière.



Ces résultats montrent que les entreprises européennes étaient optimistes sur le climat des affaires et de l'investissement au Vietnam.

Concernant les perspectives économiques du Vietnam, 57% des entreprises européennes interrogées ont estimé qu’elles seraient "stables et améliorées" au cours du premier trimestre 2021.

Un tiers des membres de l'EuroCham ont prédit que leurs effectifs devraient augmenter, alors que 57% maintiendraient le même nombre d'employés. En outre, 43% s'attendent à une augmentation des commandes et des revenus.

Environ 70% des entreprises ont déclaré avoir bénéficié de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) depuis son entrée en vigueur le 1er août.

Selon Nicolas Audier, président de l'EuroCham, les derniers résultats concernant le BCI reflète l'environnement des affaires et les perspectives économiques du Vietnam en 2021. La confiance des entreprises est de plus en plus consolidée, grâce à la réponse efficace du gouvernement vietnamien à l'épidémie de COVID-19 et à la coopération dans la mise en œuvre de l'EVFTA, créant ainsi une base pour la croissance socio-économique du Vietnam lors des cinq prochaines années. -VNA