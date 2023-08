Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) – Les producteurs et exportateurs de bois placent de grands espoirs dans les foires et expositions, notamment dans le contexte où le manque de commandes cause des difficultés pour leur production et leurs activités commerciales.Au cours des sept premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires à l'exportation du bois et des produits dérivés n'a atteint que 7,1 milliards de dollars, en baisse de 25% en glissement annuel.La demande des États-Unis, un marché clé qui représente environ 60% du chiffre d'affaires à l'exportation des produits en bois du Vietnam, a fortement chuté et ne montre aucun signe de reprise.Tran Hoai Huu, directeur de la société Gia Nhien spécialisée dans la production de modèles de voiliers destinés à l'exportation, fait savoir que le nombre de commandes en provenance des États-Unis est tombé à un niveau très bas, égal à seulement 20-30% de celui d'avant l’épidémie du COVID-19. Il attend des foires et expositions où son entreprise pourrait trouver des clients et des partenaires commerciaux.Selon Tran Ngoc Liem, directeur de la filière à Ho Chi Minh-Ville de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, parmi les formes de promotion commerciale, les foires et expositions restent un canal efficace pour attirer un grand nombre de producteurs et de clients nationaux et étrangers. A travers ces foires et expositions, les acheteurs peuvent avoir un aperçu direct des produits, visiter des usines pour vérifier la capacité des fournisseurs avant la signature des commandes.Pour soutenir les entreprises, le premier Salon international du meuble et des produits artisanaux Vietnam ASEAN (VIFA ASEAN 2023) se tiendra à Ho Chi Minh-Ville du 29 août au 1er septembre.Il devrait comprendre 600 stands d'entreprises vietnamiennes et de celles venues des États-Unis, de la République de Corée, de la Chine, du Japon, de l'Inde, des Pays-Bas, de Hong Kong (Chine), de la Malaisie, de la Thaïlande et du Cambodge.De plus, la 15e édition de l’Exposition internationale du meuble du Vietnam (VIFA EXPO 2024) sera organisée du 26 au 29 février prochain au mégapole du Sud. Elle devrait attirer la participation de 600 entreprises avec 2 000 stands. -VNA