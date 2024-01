Les transporteurs aériens du pays se préparent à entrer dans une haute période d’exploitation des vols au service des déplacements des habitants lors du prochain Têt du Dragon. Ils sont tous prêts à répondre aux demandes croissantes des passagers sur toutes les lignes domestiques avant et après le Têt traditionnel.

La liaison aérienne Hanoï - Ho Chi Minh-Ville a enregistré plus de 10,8 millions de places vendues entre octobre 2022 et septembre 2023, ce qui en fait la quatrième liaison aérienne intérieure la plus fréquentée au monde en 2023, selon les statistiques de l'OAG, le principal fournisseur mondial de données aéronautiques.