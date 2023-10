Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Yamamoto Ichita, gouverneur de la préfecture japonaise de Gunma . Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a reçu vendredi 27 octobre à Hanoi Yamamoto Ichita, gouverneur de la préfecture japonaise de Gunma, en visite de travail au Vietnam, a exhorté les entreprises de cette préfecture à investir davantage au Vietnam, notamment dans la transformation numérique, la transition énergétique, l'agriculture de haute technologie...

Il a suggéré aux autorités de la préfecture de Gunma d’élargir son marché pour les produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles et les fruits de saison, de renforcer la coopération dans la formation des ressources humaines, l’amélioration des compétences professionnelles et l'acceptation des stagiaires et des travailleurs vietnamiens.

Le gouvernement vietnamien est prêt à créer des conditions favorables aux activités de coopération entre la préfecture de Gunma et les localités vietnamiennes.

Le Vietnam continuera d'améliorer l'environnement des affaires dans une direction de plus en plus stable, ouverte et transparent, de réformer les procédures administratives, de perfectionner les institutions, les politiques, les infrastructures stratégiques... pour réduire les coûts, en améliorant la compétitivité des entreprises et des investisseurs, a affirmé le chef du gouvernement vietnamien.

De son côté, Yamamoto Ichita souhaite promouvoir davantage la coopération économique et la formation des ressources humaines avec le Vietnam.

La délégation de 29 entreprises de la préfecture a toutes hautement apprécié l'environnement des investissements et des affaires du Vietnam. Ces entreprises prévoient d'investir 7,7 milliards de yens au Vietnam dans un avenir proche, a indiqué Yamamoto Ichita.

Il a déclaré qu'au cours des années à venir, il continuerait à encourager les entreprises de sa préfecture à investir au Vietnam et serait prêt à accueillir les entreprises vietnamiennes venues pour coopérer à Gunma, en particulier dans le domaine des technologies de l'information et de la transformation numérique.

La préfecture de Gunma accepte davantage de stagiaires et de travailleurs vietnamiens dans le domaine des soins infirmiers et continuera à favoriser les échanges culturels, y organiser des festivals vietnamiens. -VNA