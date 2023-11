Hanoi (VNA) – Microsoft, Boeing, SpaceX, Coca-Cola, Intel, Amkor Technology, Marvell et Synopsis, Pacifico Energy… Au Vietnam, les entreprises américaines multiplient les investissements sur un marché à fort potentiel, dynamique et en plein essor.

Coca-Cola a investi plus d’un milliard de dollars au Vietnam, avec trois usines de boissons à Hanoi, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville. Photo: baodautu.vn

Les rencontres récentes entre les géants américains avec le Premier ministre Pham Minh Chinh montrent que les entreprises américaines transforment progressivement le Vietnam en une base importante dans leur stratégie d’expansion.

Après près de 30 ans, Coca-Cola a investi plus d’un milliard de dollars au Vietnam, avec trois usines de boissons à Hanoi, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville. L’entreprise vient également de démarrer la construction d’une autre usine à Long An.

La société SpaceX spécialisée dans le domaine de l’astronautique et du vol spatial fondée par Elon Musk, prévoit d’investir environ 500 millions de dollars au Vietnam, souhaitant de fournir les services de Starlink dans le pays.

Parallèlement, Pacifico Energy souhaite continuer à investir dans le domaine des énergies renouvelables au Vietnam et partage l’idée de développer l’énergie éolienne offshore au Vietnam.

Le plus grand investisseur dans les énergies renouvelables aux États-Unis compte un projet d’énergie solaire de 40 MW à Binh Thuân (Centre) et un projet d’énergie éolienne de 30 MW à Bên Tre (Sud).

La décision du géant américain de l’informatique en 2006 de construire une usine à à Hô Chi Minh-Ville est un sceau en or massif pour le Vietnam en tant que destination de classe mondiale pour les investissements étrangers.

La Semiconductor Industry Association (SIA) et de nombreuses entreprises américaines sont venues explorer l’environnement des investissements au Vietnam en tant que lieu de transfert de la production de puces.

Parmi elles, l’usine de semi-conducteurs d’Amkor Technology à Bac Ninh (Nord), avec un investissement total de 1,6 milliard de dollars, est la plus grande et la plus moderne du groupe au monde. Amkor Technology investira également 1,6 milliard de dollars d’ici 2035 pour construire une autre usine à Bac Ninh.

Marvell et Synopsis envisagent d'investir dans des centres d’incubation et de conception de puces à Hô Chi Minh-Ville. Photo: vneconomy.vn

Dans le même temps, Marvell et Synopsis ont également annoncé qu’ils investiraient dans la conception de puces et dans des centres d’incubation et de conception de puces à Hô Chi Minh-Ville.

Les États-Unis et le Vietnam ont annoncé en septembre dernier le lancement d’initiatives de développement de la main-d’œuvre dans le secteur des semi-conducteurs – soutenues par un financement initial de 2 millions de dollars du gouvernement américain, en collaboration avec le futur soutien du gouvernement vietnamien et du secteur privé.

Le Vietnam est considéré comme le marché de consommation à la croissance la plus rapide de l’Asie du Sud-Est, avec un taux de croissance annuel attendu de 7,7% sur la période 2022-2040.

Signe de l’engouement des investisseurs, la conférence des investisseurs 2023 organisée début octobre dernier à Hô Chi Minh-Ville par le groupe VinaCapital a réuni plus de 150 investisseurs internationaux, un nombre record de participants jamais atteint depuis la première conférence en 2005.

Ces investisseurs, venus pour la plupart de l’Asie du Nord, représentent des sociétés et des fonds d’investissement qui gèrent un capital d’environ 1.000 milliards de dollars, a fait savoir le directeur général et actionnaire fondateur de VinaCapital, Don Lam.

Andy Ho, directeur général du conseil d’investissement de VinaCapital, a déclaré que le déclin des exportations vietnamiennes vers le marché américain était terminé et que le nombre de commandes recommencerait à augmenter.

Parallèlement à cela, le taux de change entre le dollar américain et le dông vietnamien est toujours maintenu à un niveau stable. La classe moyenne qui croît de 10% par an entraînera une croissance de la consommation au cours des six prochaines années… Tout cela contribuera à continuer d’augmenter les flux d’investissements étrangers au Vietnam, a-t-il indiqué.

Les grandes sociétés et fonds d’investissement étrangers, dont la société américaine de capital-investissement Bain Capital, se pressent d’injecter des capitaux dans les grandes entreprises vietnamiennes, notamment dans les domaines de la consommation, de la vente au détail, de la pharmacie et de la finance.

Bain Capital a récemment réalisé son premier investissement au Vietnam, avec au moins 200 millions de dollars dans le conglomérat Masan Group, et pourrait faire appel à d’autres investisseurs pour porter ce montant à 500 millions de dollars.

L’accord devrait renforcer la concurrence sur le marché de détail vietnamien, alors que l’urbanisation rapide attire les investisseurs nationaux et étrangers cherchant à se développer ou à s’implanter dans ce pays de 100 millions d’habitants.

Les États-Unis comptent actuellement 1.306 projets valides d'un capital social total de 11,8 milliards de dollars au Vietnam, se classant au 11e rang des investisseurs étrangers dans ce pays d'Asie du Sud-Est. – VNA