Hanoi (VNA) – Le Vietnam figue parmi les pays qui ont produit plus de 10% de leur électricité à partir de l’énergie éolienne et solaire l’année dernière, selon un rapport publié récemment par l’organisation Ember.

Un parc éolien dans la province de Bac Liêu (Sud). Photo: VOV

L’énergie éolienne et solaire, les deux sources énergiques à la croissance la plus rapide, ont atteint un record de 10% de l’énergie mondiale en 2021. Le Vietnam est l’un des sept pays à avoir franchi cette étape pour la première fois en 2021.



Le rapport annuel d’évaluation de l’électricité mondiale d’Ember a analysé les données sur l’électricité de 209 pays de 2000 à 2020, avec les dernières données pour 2021, dans 95 pays représentant 93% de la demande mondiale d’électricité.



Le rapport révèle que 50 pays ont produit plus de 10% de leur électricité à partir de l’éolien et du solaire en 2021, dont les plus grandes économies du monde.



Les nouveaux pays ont atteint ce jalon pour la première fois en 2021: la Chine, le Japon, la Mongolie, le Vietnam, l’Argentine, la Hongrie et le Salvador. À l’échelle mondiale, la part de l’éolien et du solaire a doublé depuis la signature de l’accord de Paris sur le climat en 2015.



L’année précédente, le Vietnam a montré l’une des transitions les plus rapides des combustibles fossiles vers l’éolienne et le solaire, atteignant la barre des 10%, contre 3% en 2020.



L’augmentation de la production d’énergie éolienne et solaire du Vietnam montre que le développement rapide des énergies renouvelables est possible. Aucun autre pays n’a réussi à augmenter la part de l’éolien et du solaire de 8% en 2021.



Dans le rapport, le Vietnam a connu une période de développement étonnante dans le secteur de l’énergie solaire lorsque sa production a augmenté de 337% ( 17 TWh) en un an seulement et est devenu l’un des 10 pays avec la plus grande production d’énergie solaire au monde en 2021.



La croissance remarquable de l’énergie solaire signifie que le Vietnam est le seul pays d’Asie capable de répondre à l’augmentation de la demande d’électricité grâce à l’énergie éolienne et solaire.



La demande mondiale d’électricité a rebondi après la pandémie avec la plus forte augmentation annuelle jamais enregistrée en 2021 ( 1 414 TWh). Malgré une croissance record de la production d’énergie éolienne et solaire, ces sources n’ont répondu qu’à 29% de l’augmentation de la demande mondiale d’électricité en 2021, le reste étant toujours satisfait par les combustibles fossiles.



Au Vietnam, à mesure que la part de l’énergie éolienne et solaire augmente, la part des combustibles fossiles a diminué de 73% à 63%. Si ces tendances peuvent être multipliées à l’échelle mondiale et soutenues, le secteur de l’électricité sera sur la bonne voie pour atteindre son objectif de maintenir l’augmentation de la température à 1,5oC.



Selon la feuille de route Net Zero de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), pour atteindre cet objectif, l’énergie éolienne et solaire doit atteindre la barre des 40% de l’électricité mondiale d’ici 2020. 2030, tandis que l’énergie au charbon doit reculer de 36% à seulement 8%.



Dave Jones, leader mondial d’Ember, a déclaré: “Le temps de l’énergie éolienne et solaire est venu. Le processus de réforme du système énergétique existant a commencé. Au cours de cette décennie, des progrès doivent être réalisés à une vitesse fulgurante pour inverser l’augmentation des émissions mondiales et lutter contre le changement climatique”. – CPV/VNA