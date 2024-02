Genève (VNA) - Du 22 janvier au 21 février, lors de la Conférence du désarmement (CD), le Vietnam a brillamment assumé le rôle de coordinateur du Groupe 21 (G-21) qui regroupe 33 pays membres du Mouvement des non-alignés au sein de la CD.En tant que coordinateur, le Vietnam a présidé et coordonné l'élaboration de projets, et a adopté avec les autres membres du G-21 trois déclarations communes pour exprimer les points de vues et positions du Groupe sur des questions clé.Lors de la première séance publique de la session de la CD de 2024, le 23 janvier, le G-21 a réaffirmé l'importance de la CD comme le seul mécanisme de négociation multilatéral dans le domaine du désarmement, appelant les pays membres à redoubler d'efforts pour restaurer et renforcer l'efficacité de la Conférence et reprendre les négociations substantielles, notamment l'adoption d'un programme de travail équilibré et complet.Notamment, lors d'une séance du 30 janvier, un représentant de la Mission permanente du Vietnam à Genève s'est exprimé au nom du Groupe sur la participation des pays non membres à la CD en tant qu'observateurs. Le G-21 a demandé à la CD de respecter et de valoriser les principes fondamentaux du multilatéralisme, en assurant la transparence, l'inclusion et l'objectivité dans l'examen et la résolution de ces questions. Suite aux séances et discussions, la Conférence a décidé d'approuver que 22 pays deviennent observateurs de la CD en 2024.Le Vietnam a aussi présidé l'élaboration de la Déclaration commune du G-21 sur le désarmement, qui devrait être publiée lors du débat de haut niveau de la CD qui se tiendra du 27 février au 1er mars à Genève, en Suisse.Outre ces activités, le Vietnam a présidé quatre réunions avec les autres membres du G-21, a assisté aux réunions hebdomadaires avec les pays assumant la présidence tournante de la CD tout au long de l'année, servant de passerelle de connectivité en matière d'information entre le G-21 et les présidents de la CD.En particulier, le Vietnam a pris l'initiative d'inviter l’Inde, actuel président de la CD, et l’Indonésie, prochain président de la CD, à participer à des réunions avec le G-21 afin de renforcer le partage et l'échange d'informations entre le président de la CD et les pays membres du G-21 Le Vietnam, en tant que coordinateur du G-21, a reçu une reconnaissance et une appréciation notables de la part des pays membres. Plusieurs pays membres tels que Cuba, le Venezuela, l'Irak, l'Egypte et l'Algérie, ont exprimé leur respect et félicité la le Vietnam pour avoir accompli avec succès ses tâches. Ils ont salué les efforts "positifs", "responsables", "professionnels" et "efficaces" du Vietnam. Plusieurs membres du G-21 ont souligné que le leadership "flexible" et "habile" du Vietnam ainsi que son prestige avaient contribué de manière significative à renforcer la solidarité et le consensus au sein du groupe, aidant le Mouvement des non-alignés à exprimer son rôle et sa voix au sein de ce forum.Les pays assumant la présidence tournante de la CD, comme l'Inde et l'Indonésie, ont également tenu en haute estime le rôle du Vietnam. Ils ont remercié le Vietnam en tant que coordinateur du G-21 pour son soutien actif aux activités de la Conférence. -VNA