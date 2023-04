Hanoï (VNA) - Le Vietnam est l'une des premiers pays à adhérer à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Convention de 2003), et ses efforts pour contribuer à la préservation et à la promotion de ce patrimoine au cours des deux dernières décennies ont ont été reconnus par la communauté internationale, comme en témoigne la double élection du pays au Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Le 20 septembre 2005, le Vietnam a rejoint la Convention de 2003, devenant l'un de ses 30 premiers membres officiels. Le Vietnam abrite actuellement 15 patrimoines immatériels reconnus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Les patrimoines, détenus par différents groupes ethniques, sont situés dans de nombreuses villes et provinces du pays.

Selon le Département du patrimoine culturel (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), conformément aux engagements du Vietnam envers l'UNESCO, des projets de conservation et de promotion de ces patrimoines culturels immatériels sont déjà mis en place ou en cours de développement.

Un exemple frappant, démontrant le dévouement du Vietnam à la conservation du patrimoine, est le cas du chant Xoan (chant à l'entrée de la maison communale) dans la province septentrionale de Phu Tho. Le 24 décembre 2011, le chant Xoan a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO nécessitant une sauvegarde urgente. En 2015, Phu Tho a fait du chant Xoan un produit touristique spécifique dans son projet de développement touristique pour la période 2015-2020. En 2017, l'UNESCO a décidé de retirer un patrimoine de la liste de ceux nécessitant une sauvegarde urgente et de l’ajouter à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.Selon l'ambassadrice Le Thi Hong Van, cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, remporter l'élection au Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour la deuxième fois revêt une grande signification, montrant la position et le prestige croissants du Vietnam sur la scène internationale, ainsi que le la confiance de la communauté dans sa contribution et sa capacité d'administration dans les institutions multilatérales mondiales. C'est aussi la reconnaissance des contributions du Vietnam aux relations avec l'UNESCO dans la préservation et la promotion de la valeur du patrimoine immatériel dans le pays et dans le monde.