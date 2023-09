Hanoi (VNA) – Une conférence organisée vendredi 8 septembre à Hanoi par le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger a affirmé les résultats importants obtenus dans la diffusion des valeurs de la langue et de la culture vietnamiennes auprès de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Vue de la conférence sur la Journée de la langue vietnamienne à l'étranger, à Hanoi, le 8 septembe. Photo: VNA





Pour près de 6 millions de Vietnamiens vivant dans 130 pays et territoires, la langue vietnamienne sert de moyen de préservation et de transmission de la culture vietnamienne, aidant les compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger à préserver l’identité culturelle et à s’épanouir et à s’intégrer en toute confiance au monde, a indiqué la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang.



La langue vietnamienne sert également de pont affectueux qui permet aux compatriotes vietnamiens dans le monde entier se relier entre eux et avec la Patrie, a-t-elle ajouté.



Parallèlement au travail de préservation et de promotion de l’identité culturelle nationale, le travail de préservation de la langue vietnamienne fait toujours l’objet d’une attention profonde du Parti et de l’État vietnamiens et a été érigé au rang de politique conséquente et récurrente.

Construction des bibliothèques vietnamiennes en Autriche, en Slovaquie, en Hongrie, au Japon, concours pour le titre d’''ambassadeur du Vietnam à l’étranger", spectacle "Cher vietnamien", séminaire de valorisation du vietnamienne 2023, cours de perfectionnement de l’enseignement du vietnamien pour les enseignants vietnamiens résidant à l’étranger, camp d’été du Vietnam, création d’un site Web pour enseigner le vietnamien à l’étranger, les initiatives se sont multipliées.

Les activités visant à honorer la langue vietnamienne se sont multipliées tant au pays qu’à l’étranger avec l’engagement actif des ministères, des branches et des organisations de masse, des entreprises, en particulier des Vietnamiens résidant à l’étranger, a affirmé la vice-ministre Lê Thi Thu Hang.

Cependant, la préservation de la langue vietnamienne et de l’identité nationale s’avère difficile chez les jeunes générations qui sont nées et ont grandi à l’étranger et sont influencées par la culture de leur pays de résidence, a fait remarquer la vice-ministre, également présidente du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Dans ce contexte, le projet de mise en valeur de la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger a été approuvé par le Premier ministre en août 2022, selon lequel le 8 septembre de chaque année est choisi comme la Journée de la langue vietnamienne à l’étranger dont la première édition aura lieu en 2023.

Cette journée comprend également une action spécifique dans le cadre de la mission de "Créer des conditions favorables pour que le peuple préserve la langue vietnamienne, l’identité culturelle nationale et renforce le sentiment de fierté nationale" comme indiqué dans le document officiel du 13e Congrès national du Parti, tout en répondant aux souhaits du peuple.

Informant que le plan visant à honorer la Journée de la langue vietnamienne en 2024 a été approuvé par le Premier ministre dans le circulaire n°759/TTg-QHQT du 24 août 2023, la vice-ministre des Affaires étrangères a espéré que davantage de ressources seront mobilisées pour déployer les activités à cette fin en 2024. – VNA