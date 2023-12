Singapour, 14 décembre (VNA) – L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a déclaré dans un rapport du 13 décembre que les économistes et les analystes interrogés dans le cadre de l'enquête trimestrielle auprès des prévisionnistes professionnels s'attendent à ce que le produit intérieur brut (PIB) du pays augmente de 2,3 % en 2024.



C'est 0,2 point de moins que les 2,5% de PIB prévus dans le rapport d'enquête précédent.



La faiblesse de la croissance externe, les tensions géopolitiques et les pressions inflationnistes sont les principaux risques pesant sur la croissance de Singapour l'année prochaine, selon l'enquête recueillant les opinions de 25 économistes et analystes qui surveillent de près l'économie de Singapour.



La reprise dans le secteur technologique et une croissance plus robuste en Chine pourraient contribuer à des résultats économiques positifs pour la cité-État en 2024, indique le rapport.



Les personnes interrogées s'attendent à une croissance de l'économie de Singapour de 1,0 % cette année, sans changement par rapport à l'enquête précédente.- VNA

