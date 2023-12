Hanoï (VNA) - Au moment où le monde attend le passage au Nouvel an, l’Agence vietnamienne d’information a sélectionné pour vous les dix événements nationaux les plus marquants de 2023.

1.Plénum de mi-mandat du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat

Le Plénum de mi-mandat du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat à Hanoï. Photo : VNA



Le Comité central a estimé qu'au cours de la première moitié du mandat 2021-2026, le pays a résolument surmonté de nombreuses difficultés et défis, obtenant de grandes réalisations dans divers domaines. Le pays a mise en oeuvre cinq tâches clés au cours de la seconde moitié du mandat, en s'efforçant de mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti.

Le Comité central du Parti a examiné la direction du Bureau Politique et du Secrétariat et a mis en œuvre le vote de confiance à mi-mandat, conformément aux réglementations.

2. La croissance du PIB de plus de 5 %

Transport de conteneurs d'importation et d'exportation au port international de Gemalink, ville de Phu My, province de Ba Ria - Vung Tau (Sud). Photo : VNA

Face à de nombreuses difficultés et défis, l'économie vietnamienne a encore enregistré une croissance du PIB de plus de 5 % avec de nombreux signaux positifs : la valeur de la marque nationale atteignant 431 milliards de dollars ; les exportations de riz dépassant 8 millions de tonnes, atteignant une valeur de plus de 4,4 milliards de dollars – le plus élevé depuis 2009 ; les investissements directs étrangers atteignant son plus haut niveau depuis 2020, dont 20,25 milliards de dollars ont été débloqués. En particulier, l'excédent commercial a atteint 26 milliards de dollars pour la 8e année consécutive, soit près de trois fois plus qu'en 2022.

3.Visite du secrétaire général du Parti et du président chinois et du président des États-Unis au Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping écoutent présenter les accords de coopération dans de nombreux domaines signés entre les départements, ministères, branches et localités des deux pays. Photo : VNA

Les deux visites d'État du secrétaire général du Parti communiste chinois et du président chinois Xi Jinping et du président américain Joe Biden au Vietnam ont approfondi les relations Vietnam-Chine et marqué l’élévation des relations Vietnam-États-Unis à un partenariat stratégique intégral. Le Vietnam a donc établi le partenariat stratégique intégral avec six pays que sont la Chine, la Russie, le Japon, l’Inde, la République de Corée et les États-Unis.

Le Vietnam a activement participé aux initiatives des organisations régionales et internationales ; démontré son rôle et sa responsabilité dans la résolution des problèmes mondiaux ; envoyé ses forces de sauvetage en Turquie pour l’aider à surmonter les conséquences du tremblement de terre.

4.Promulgation de nouvelles réglementations sur le contrôle du pouvoir, la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines

Le Tribunal populaire de Hanoï a rendu un verdict en première instance contre 54 accusés dans l'affaire de "vols de rapatriement". Photo : VNA

Les réglementations 114-QD/TW, 131-QD/TW, 132-QD/TW du Bureau Politique démontrent la détermination du Parti et de l'État de continuer à accélérer la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines dans le travail du personnel, l’inspection, le contrôle, l’audit comme dans l’enquête, la poursuite, le jugement et l’exécution des peines.

De nombreuses affaires de corruption et de pratiques malsaines, particulièrement graves et compliquées, ont été poursuivies et jugées. En particulier, dans l’affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et d'autres unités, 23 agents d'inspection et d'audit ont été poursuivis. Un montant de pot-de-vin reçus par un individu s'élevait à 5,2 millions de dollars – le montant le plus élevé jamais enregistré.

5.Établissement d’un record de mise en service de 475 km d'autoroute en un an

Inauguration et mise en service du tronçon Mai Son - Nationale 45 et de celui de Phan Thiet - Dau Giay du projet d'autoroute Nord-Sud pour la période 2017-2020. Photo : VNA

L'achèvement de 14 projets de circulation clés, y compris des projets de composantes d'autoroute Nord-Sud de la première phase, a augmenté la longueur totale des autoroutes du pays à 1 892 km. Ce résultat a contribué à réaliser l'une des trois percées de la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2021 - 2030.

La cérémonie de mise en chantier au début de l'année des travaux de 12 projets de composantes de l'autoroute Nord-Sud de la deuxième phase a ouvert la voie à une série d'autres projets de transport clés.

6. De grands médecins et de nombreux lieux honorés par l'UNESCO

La ville de Da Lat dans les Hauts Plateaux du Centre est reconnue comme une "Ville créative" dans le domaine de la musique. Photo : VNA

L’ensemble de la baie d'Ha Long et de l'archipel de Cat Ba est reconnu comme patrimoine naturel mondial, les villes de Hoi An et Da Lat comme « Villes créatives » dans les domaines de l'artisanat, l’art populaire et la musique. Le grand médecin Hai Thuong Lan Ong Le Huu Trac a été honoré et commémoré par l'UNESCO à l'occasion du 300e anniversaire de sa naissance. En outre, le Vietnam a été honoré pour la quatrième fois comme « Première destination du patrimoine mondial » par World Travel Awards. L'industrie du tourisme devrait accueillir plus de 12,5 millions de visiteurs internationaux, dépassant le plan fixé de 5 millions de visiteurs.

7. Contrôle rapide de l'attaque terroriste à Dak Lak

Les forces de l'ordre coopèrent dans l'arrestation des opposants. Photo : VNA

L'attaque terroriste contre l’autorité populaire s'est produite dans les communes d'Ea Tieu et d'Ea Ktur, district de Cu Kuin, province de Dak Lak dans les Hauts Plateaux du Centre, causant de graves conséquences. L’affaire a été bien contrôlée en 24 heures. Les autorités ont poursuivi et détenu temporairement 91 personnes. L’opinion publique a fermement condamné l’imprudence et la barbarie des terroristes.

8. Incendie d'un "mini-immeuble" à Hanoï

Des autorités s'efforcent d'aider les victimes de l'incendie d'un mini-immeuble dans la rue Khuong Ha, quartier de Khuong Dinh, district de Thanh Xuan, Hanoï. Photo : VNA

L'incendie d'un "mini-immeuble" s'est produit dans la nuit du 12 septembre dans la rue Khuong Ha, à Hanoï, tuant 56 personnes et blessant 37 autres. Cette catastrophe a tiré la sonnette d’alarme sur la gestion laxiste des constructions dans les zones urbaines.

Conformément à la direction du Premier ministre, l’examen de la gestion des travaux de construction et la mise en oeuvre des solutions urgentes pour prévenir et lutter contre les incendies dans les appartements, les maisons, les établissement de location... ont été immédiatement mis en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

9. Le Vietnam se classe premier aux SEA Games organisés à l'étranger pour la première fois

Des sportifs vietnamiens remportent des médailles d'or dans l'épreuve mixte 4x400 m. Photo : VNA





Aux 32èmes Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games) organisés au Cambodge, la délégation sportive vietnamienne a remporté 136 médailles d'or, 105 médailles d'argent et 114 médailles de bronze, occupant la 1ère place au classement général. C'est la première fois que le Vietnam arrive en tête du tableau des médailles lors des SEA Games organisés à l'étranger, après deux fois d’occuper cette place en 2003 et 2022 en tant que pays hôte.

10. Mise en œuvre de la réglementation "Si vous buvez de l'alcool, ne conduisez pas"

La Police de la circulation vérifie la concentration d'alcool d'un conducteur dans la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yen (Centre). Photo : VNA

Au cours des 9 premiers mois de l'année, le nombre d'accidents de la route causés par des conducteurs consommant de l'alcool a diminué de 25,8 %, le nombre de décès a baissé de 50% et le nombre de blessés a diminué de 22,6% par rapport à la même période de l'année dernière.

Fin novembre, la police de la circulation avait infligé des amendes à plus de 670 620 cas d'infractions liées à l'alcool au volant, soit une augmentation de 148 % en variation annuelle. Le traitement strict des infractions a contribué à élever la prise de conscience des conducteurs à la sécurité routière, à former une culture de « Boire de l'alcool, ne pas conduire », qui est soutenue par l'opinion publique. - VNA