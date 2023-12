Hanoi (VNA) - Au moment où le monde attend le passage à la Nouvelle Année, l’Agence vietnamienne d'Information (VNA) a sélectionné les dix événements internationaux les plus marquants de 2023. 1. Le conflit israélo-palestinien menace la sécurité régionale L'armée israélienne poursuit ses frappes aériennes sur la bande de Gaza le 17 décembre 2023 pour détruire la force du Hamas. (Photo : AFP/VNA)

L'attaque surprise du 7 octobre par les forces du Hamas entraînant la réponse militaire israélienne dans la bande de Gaza a poussé le Moyen-Orient au bord d'un désastre humanitaire. Jusqu’au 24 décembre, on a dénombré plus de 21.300 morts et plus de 52.000 blessés.

Grâce aux efforts diplomatiques de la communauté internationale, les deux parties ont mis en œuvre un accord de cessez-le-feu de sept jours qui a débuté le 24 novembre, au cours duquel environ 320 otages et prisonniers ont été échangés. Cependant, les combats ont repris dès la fin de cet accord. La cause profonde du conflit n'a pas été résolue, entraînant à tout moment une flambée de violence et menaçant la sécurité dans toute la région.



2. Une solution pacifique pour le conflit russo-ukrainien reste lointaine

Des soldats ukrainiens patrouillent autour d’une base militaire dans l’oblast de Donetsk, le 4 février 2023. (Photo : AFP/VNA)

Le conflit russo-ukrainien se poursuit, avec des combats en cours alors que les deux parties refusent toujours de négocier. L'Occident continue de fournir des armes à l'Ukraine et impose de nouvelles sanctions contre la Russie. Cette dernière s'est officiellement retirée du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe - CFE), a révoqué sa ratification du Traité sur l'interdiction totale des essais nucléaires (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty - CTBT) et s'est retirée de l'accord sur les céréales de la mer Noire. Les affrontements continuent d'avoir des répercussions sur la sécurité, la politique et l'économie mondiales.



3. La croissance économique mondiale au ralenti

La Bourse de New York aux États-Unis, le 13 mars 2023. (Photo : Xinhua/VNA)

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit que l’économie mondiale connaîtra une croissance de 2,9% en 2023, contre 3,3% en 2022. La raison est due au "séisme" financier provoqué par la faillite des banques de la Silicon Valley, de Signature, de la First Republic des États-Unis et de Credit Suisse de Suisse, à quoi s'ajoutent les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Les banques centrales de nombreux pays doivent choisir entre augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation ou ne cesser de les augmenter pour soutenir la reprise économique.



4. La restriction des exportations de riz et le changement climatique menacent la sécurité alimentaire mondiale

Une rizerie dans la ville d’Hyderabad en Inde (Photo : AFP/VNA)

L'interdiction d'exportation du riz blanc non basmati et l'imposition d'un droit de douane de 20% sur les exportations de riz étuvé de l'Inde - le plus grand exportateur mondial -, parallèlement au changement climatique provoquant de graves sécheresses, ont fait baissé l'offreet fait grimper les prix du riz, ce qui a eu un impact négatif sur la sécurité alimentaire de nombreux pays, en particulier les pays pauvres d'Asie et d'Afrique subsaharienne. La conférence de haut rang sur la sécurité alimentaire mondiale au Royaume-Uni a proposé des solutions orientées vers un système alimentaire plus durable et adapté au changement climatique.



5. L’accélération des applications de l’IA va de pair avec un contrôle accru

Le président américain Joe Biden signe un décret sur la gestion de l'IA le 30 octobre 2023. (Photo : AFP/VNA)

La technologie de l'intelligence artificielle (IA) se développe fortement et est déjà appliquée dans de nombreux domaines, apportant son lot d’avantages mais aussi d’incertitudes et de défis, au vu de la puissance de cet outil.

Le premier Sommet mondial sur l'IA tenu le 2 novembre au Royaume-Uni a convenu de gérer conjointement les risques potentiels liés à l'IA. L'Union européenne (UE) promeut l'élaboration du premier ensemble de lois ; les États-Unis ont publié leur premier décret sur la gestion de l’IA afin de garantir que cette technologie soit développée et appliquée de manière sûre, responsable et dans l’intérêt de la communauté mondiale.



6. La COP28 a conclu un accord historique sur l’élimination progressive des combustibles fossiles

La séance de clôture de la COP28 à Dubaï, le 13 décembre 2023 (Photo : Xinhua/VNA)

Les parties participant à la 28e Conférence de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28) à Dubaï (Émirats arabes unis), le 13 décembre, ont convenu pour la première fois de convertir l'utilisation des combustibles fossiles dans le système énergétique d'une manière juste, ordonnée et équitable, afin d'atteindre zéro émission nette d’ici 2050, tout en appelant à tripler la capacité mondiale d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Il s'agit d'un pas en avant dans les efforts de lutte contre le changement climatique dans le contexte où 2023 est considérée comme l'année la plus chaude au cours des 125.000 dernières années, faisant passer la Terre d'une période de « réchauffement » à une période de « chauffage ».

7. Un puissant séisme ébranle la Turquie

La scène de dévastation après le tremblement de terre dans la ville d'Antakya en Turquie, le 20 février 2023. (Photo : AFP/VNA)

Le séisme du 6 février avait une magnitude de 7,8, la plus importante depuis près d'un siècle dans ce pays, tuant environ 50.000 personnes en Turquie et près de 6.000 autres en Syrie.

Le monde a également été témoin d’une série d’autres catastrophes très meurtrières : le séisme au Maroc du 9 septembre a fait près de 3.000 morts ; en septembre, l’ouragan Daniel a provoqué des inondations dévastatrices en Libye, faisant plus de 11.300 morts et environ 10.100 disparus ; mi-août, plus de 100 personnes sont mortes et des centaines sont portées disparues en raison du pire incendie de forêt de ces 100 dernières années dans l'État américain d'Hawaï.



8. Les coups d’État continuent de provoquer de l’instabilité en Afrique

Des femmes et enfants dans un camp de réfugiés de la ville de Ouallam au Niger. (Photo : AFP/VNA)

La tendance aux mutations anticonstitutionnelles de gouvernements dans de nombreux pays africains plonge la région dans l’instabilité, exacerbant les défis de la pauvreté et des inégalités.

Les mutineries menées par l'armée pour renverser le gouvernement au Niger le 26 juillet et au Gabon le 30 août ont suivi la vague de coups d'État en Afrique de l'Ouest et centrale avec huit coups d'État au cours de ces trois dernières années.



9. Course passionnante à la conquête de l'espace

La fusée Falcon Heavy de SpaceX transportant le vaisseau spatial Psyché a été lancée en orbite depuis le Kennedy Space Center en Floride, aux États-Unis, le 13 octobre 2023 , ciblant l'astéroïde Psyché. (Photo : AFP/VNA)

L'Inde est devenue le premier pays à faire atterrir une sonde sur le pôle sud inexploré de la Lune et à lancer avec succès une sonde solaire. Le Japon a lancé un atterrisseur sur la Lune, tandis que la sonde russe Luna-25 a eu du mal à atterrir sur cette planète. L'Europe a envoyé des satellites pour explorer "l'univers sombre" ; l’Agence spatiale américaine (NASA) a lancé des recherches sur l'astéroïde Psyché.

Le 4 décembre, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution interdisant le déploiement d'armes dans l'espace afin de renforcer la gouvernance spatiale.



10. L'Inde devient le pays le plus peuplé du monde

Des habitants attendent de monter dans un train dans une gare de Mumbai, en Inde, le 19 avril 2023. (Photo : AFP/VNA)

Selon les données des Nations unies, le 14 avril, la population de l'Inde a atteint 1.425.775.850 personnes, dépassant officiellement la Chine pour devenir la nation la plus peuplée du monde. Sa croissance démographique lui apporte certes des avantages en termes de main-d'œuvre mais crée également de nombreux défis en matière d'alimentation, de logement, de prise en charge médicale et d'éducation. - VNA

