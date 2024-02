Hanoi (VNA) – Alors qu’il ne reste que quelques jours avant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt), le pouvoir d’achat augmente fortement et les détaillants sont prêts à servir.

Fruits en vente dans un supermarché. Photo : VNA Fruits en vente dans un supermarché. Photo : VNA

Malgré certaines prévisions antérieures d’une croissance modeste de la consommation avant la plus grande fête traditionnelle en raison des difficultés économiques, le pouvoir d’achat enregistré dans les réseaux de vente au détail, les marchés traditionnels et les marchés électroniques a bondi, a rapporté le journal "Dâu tu" (Vietnam Investment Review).

Paul Le, vice-président de Central Group – propriétaire des chaînes de supermarchés GO!, BigC et Tops Market, a déclaré que son entreprise avait préparé une large gamme de produits avec des prix réduits et de nombreux programmes promotionnels.

Il a notamment préparé plus de 3.000 produits essentiels tels que des confiseries, des fruits confits, du thé, du café, du riz, du sucre et de l’huile de cuisson pour le Têt. Le nombre de produits essentiels stockés pour répondre à la demande de consommation du Têt a augmenté de plus de 20% par rapport à l’année précédente.

De nombreux détaillants ont fait savoir que le nombre de consommateurs venant dans leurs points de vente a triplé ou quadruplé par rapport aux jours normaux. Les ventes de confiseries, de fruits confits et de produits frais ont considérablement augmenté.

Les supermarchés ont préparé une offre abondante et ont lancé une large gamme de promotions pour répondre à la demande d’achats du Têt.

Le Département de l’industrie et de commerce de Hanoi a déclaré que la valeur des marchandises préparées pour le Têt de cette année dans la ville est estimée à 40,9 billions de dôngs (1,7 milliard de dollars), en hausse de 10% sur un an. Trente-deux unités se sont engagées dans un programme visant à fournir des produits essentiels à des prix stables dans plus de 14.530 points de vente à travers la ville.

Le volume des marchandises vendues dans les points de vente au détail a augmenté de 15% à 20%, et jusqu’à 90 % des approvisionnements sont des produits vietnamiens, a-t-il noté.

Lê Viêt Nga, directrice adjointe du Département du marché intérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que le ministère s’était coordonné avec les entreprises pour augmenter les marchandises du programme OCOP (A chaque commune son produit) dans les systèmes de distribution afin d’augmenter la part des articles domestiques dans les paniers des consommateurs pour le Têt.

Pour se préparer au Têt, WinCommerce – propriétaire de la chaîne de vente au détail Winmart – a travaillé il y a trois mois avec les fournisseurs pour garantir la qualité et la stabilité des prix.

En outre, les supermarchés Winmart serviront les consommateurs jusqu’à 23 heures chaque jour et jusqu’à midi le 30e jour du dernier mois de l’Année du Chat (9 février). Ils rouvriront le quatrième jour de l’Année du Dragon (13 février), a fait savoir le directeur général adjoint de WinCommerce, Nguyên Tiên Dung.

Pendant ce temps, Hapro (Hanoi Trade Joint Stock Corporation) a stocké pour 1.000 milliards de dôngs de marchandises pour le Têt, y compris des produits essentiels à prix stables comme le riz, le porc, le poulet, les œufs, les produits aquatiques, l’huile alimentaire, les légumes, les aliments transformés et les confiseries.

Sa directrice générale adjointe, Dô Tuê Tâm, a déclaré que Hapro avait élaboré le plan d’affaires du Têt 2024 au début de l’année dernière. Elle dispose également d’un processus d’examen strict pour garantir la qualité du produit.

Bien que les difficultés économiques persistent, les revenus totaux des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs en janvier ont encore augmenté de 8,1% sur un an pour s’établir à 524,1 billions de dôngs, les consommateurs ont envie de faire leurs achats pour le Têt, selon l’Office général des statistiques. – VNA