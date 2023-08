Photo d'illustration : VNA

Ho Chi Minh-Ville, 5 août (VNA) - L'impact négatif des conditions macroéconomiques a érodé la confiance des consommateurs et des entreprises, mais le marché de détail vietnamien continue de prospérer avec de nouvelles chaînes de distribution en expansion, selon des experts.Les détaillants nationaux ont de nombreux atouts pour gagner des clients grâce à des politiques de prix attractives et une connaissance approfondie des clients, et des services après-vente améliorés.La semaine dernière, l'Union des coopératives commerciales de Ho Chi Minh-Ville (Saigon Co.op) a ouvert simultanément quatre nouveaux magasins Co.op Food dans trois villes du pays : Ho Chi Minh-Ville, Bien Hoa et Thanh Hoa.En juillet seulement, 13 magasins Co.op Food ont ouvert, portant son total à 571 à l'échelle nationale.Outre le système de supermarchés Co.opmart, l'hypermarché Co.opXtra et d'autres marques de vente au détail sous Saigon Co.op, Co.op Food recherche également de nouveaux locaux non seulement dans les centres-villes, mais également en périphérie.Le directeur des opérations de Co.opmart et directeur marketing de Saigon Co.op Nguyen Ngoc Thang a déclaré que l'expansion du réseau vise à diversifier l'écosystème et constitue une base pour développer le commerce électronique et compléter la structure "en ligne vers hors ligne" và "hors ligne vers en ligne" pour un fonctionnement plus efficace.Actuellement, Saigon Co.op se concentre sur l'accélération du développement de chaînes de magasins de proximité telles que Co.op Food, Co.op Smile et Cheers dans de nouvelles zones résidentielles pour accéder à davantage de groupes de clients.Dans un contexte de difficultés économiques, les clients ont tendance à serrer les cordons de leur bourse, et le développement de circuits de distribution modernes montre l'engagement du vendeur à offrir des services et la force interne des distributeurs vietnamiens pour maintenir et développer l'activité.Cela reflète également le potentiel du marché de détail vietnamien qui a encore de la place pour se développer. En revanche, en juillet, l'inflation globale n'a augmenté que de 2,1 % en glissement annuel, bien en deçà du plafond de 4,5 % fixé par la Banque d'État du Vietnam, l'inflation énergétique continuant de baisser. Le Vietnam dispose de tous les facteurs favorables à la croissance des troisième et quatrième trimestres 2023.C'est également une opportunité pour les détaillants nationaux de renforcer les services d'assistance à la clientèle, a déclaré Nguyen Anh Duc, président de l’Association de vente au détail du Vietnam.Non seulement en diversifiant les modèles de vente au détail pour servir tous les segments de clientèle, les systèmes de Saigon Co.op font également preuve de flexibilité et d'adaptabilité de fonctionnement pour optimiser l'approvisionnement en marchandises et répondre aux exigences des clients dans chaque domaine.Les supermarchés petits mais très "localisés" sont une tendance du marché de détail moderne, où les clients viennent pour la proximité et la commodité comme ils étaient servis dans les épiceries.Surtout, depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, les habitudes et les comportements d'achat des clients ont également changé. Ils ont tendance à choisir des magasins proches de chez eux, privilégiant les produits essentiels à la vie quotidienne.Au système Co.op Food, après une période d'ouverture, chaque magasin Co.op Food constituera une base de données de clients avec la fréquence d'achat et la valeur moyenne de la facture. En fonction des caractéristiques de chaque région, les magasins auront des ajustements pour répondre aux besoins et aux habitudes des consommateurs.Nguyen Ngoc Thang a déclaré que le marché de détail vietnamien, qui compte 100 millions d'habitants, comporte certains segments à haut degré de concentration, de sorte que les détaillants doivent avoir la réponse la plus rapide et la meilleure concrétisation pour répondre aux nouvelles tendances de consommation.Nguyen Nguyen Phuong, directeur adjoint du Service de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que bien que le pouvoir d'achat ait toujours tendance à diminuer, les consommateurs sont prêts à faire leurs achats si les détaillants ont une solution pour stimuler la demande.- VNA